Vogtland Philharmonie wieder in Greiz zu hören

Greiz. Endlich wieder vor Publikum musizieren zu können – die Freude darüber war den 15 Musikern der Vogtland Philharmonie unter der Leitung von Generalmusikdirektor Stefan Fraas anzusehen, ebenso erging es den Konzertbesuchern in der Greizer Kirche Sankt Marien, die zu einer Reise durch die vier Jahreszeiten von Antonio Vivaldi eingeladen wurden samt der teils von Humor getragenen Improvisationen von Kantor Ralf Stiller, der an der Orgel auf die jeweilige Jahreszeit am Sonnabend einstimmte.