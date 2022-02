Vogtland: Sinfoniekonzert mit Uraufführung

Greiz/Reichenbach. Die Vogtland-Philharmonie lädt am Mittwoch und Freitag nach Reichenbach und Greiz ein.

Beim nächsten Sinfoniekonzert, zu dem die Vogtland-Philharmonie Greiz-Reichenbach am Mittwoch in das Neuberinhaus Reichenbach und am Freitag in die Vogtlandhalle Greiz einlädt, steht auch eine Uraufführung auf dem Programm, wie das Orchester mitteilt.

Denn unter den Werken, die diesmal alle eine Konsequenz aus schicksalhaften Situationen im Leben ihrer Komponisten sind, ist auch Eberhard Klemmsteins (geboren 1941) Elegie für Streichorchester. Sie entstand unmittelbar nach dem Tod einer engen Freundin und wird nun von der Vogtland-Philharmonie uraufgeführt. Vorab wurde diese Elegie nebst Klemmsteins sechster Sinfonie vom Orchester auf CD eingespielt – „eines von mehreren Beispielen, wie die Philharmonie die Pandemiezeit auf innovative Weise genutzt hat“, schreibt das Orchester.

Im zweiten Konzertteil werde dann alles Vorherige von Robert Schumanns vierter Sinfonie d-Moll op. 120 überstrahlt, die auf dem Höhepunkt der Glücksgefühle nach der Hochzeit mit Clara entstand.

Mit Dmitri Schostakowitschs erstem Cellokonzert Es-Dur op. 107 stellt sich beim Konzert zudem der erst 25 Jahre alte, aber schon mit internationalen Preisen dekorierte Cellist Sebastian Fritsch vor.

Einführung mit Konzertdramaturg

Das hochvirtuose Werk, das zwar nach Josef Stalins Tod entstand, aber immer noch im Zeichen seiner Angriffe auf die Kunst und ihre Akteure in der Sowjetunion stehe, sei für Augen und Ohren gleichermaßen ansprechend.

Geleitet wird das Konzert von Chefdirigent Dorian Keilhack. Jeweils 45 Minuten vor Beginn gibt Konzertdramaturg Michael Pauser eine Einführung ins Programm.

Am Mittwoch in Reichenbach und Freitag in Greiz werden jeweils zwei Konzerte angeboten, um 16 und um 19.30 Uhr. Karten für 25 Euro (17 Euro im Abo) sind in den Tourist-Infos Reichenbach (Telefon 03765/3 259 240) und Greiz (03661/689 815) sowie in der Vogtlandhalle (03661/62 880) erhältlich. Weitere Informationen: www.v-ph.de.