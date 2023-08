Teilnehmer am Faustballer-Freizeitturnier in Obergrochlitz.

Volle Faust: Gommlaer in Obergrochlitz siegreich

Obergrochlitz. In einem wahren Marathon im Faustball hatten am Ende die Gommlaer Sportler die Nase vorn.

Die Faustballer des ASV Gommla haben das von den Faustballern des TuS Obergrochlitz ausgerichtete Freizeitturnier gewonnen. Das Turnier ist seit Jahren ein Höhepunkt im sportlich-kulturellen Leben des Greizer Stadtteils. In diesem Jahr kämpften in einem zehnstündigen Spielmarathon bis in den Abend acht Mannschaften aus Dresden, Leipzig, Nordhausen und der Region um den begehrten Wanderpokal. Den zweiten Platz erspielten die Obergrochlitzer Sonnenblumen vor dem SV TuR Dresden, den Fußballern und der Freiwilligen Feuerwehr Obergrochlitz. Die Plätze sechs bis sieben belegten Dresden Mitte, Leipzig und Nordhausen.