Voltigierer aus Pahren holen kompletten Medaillensatz

Pahren. Die Turner freuen sich über ihre Erfolge bei einem Wettkampf in Abtnaundorf.

Vor wenigen Tagen starteten die Voltigierer aus Pahren zu einem Turnier in Abtnaundorf bei Leipzig. Da die sächsischen Mannschaften sehr leistungsstark sind, war es für die Pahrener sehr interessant und aufregend, wo sie sich hier einreihen können.

Sieg in der Kür

Zunächst waren die L-Gruppen am Start. Hier wurden Pflicht und Kür als getrennte Wettkämpfe gewertet. Freude herrschte bei Toni Knoche, Hanna Glaßmann, Lara Biedermann, Mia Wetzel, Lisa Steinitz, Luise Hahn, Alina Grieser und Sarah Feistel über den Gewinn von Bronze in der Pflicht. Noch größer war dann die Freude, als der Sieg im Kürwettbewerb nach Pahren ging. Mit ihrem zweiten Platz bei den Junioren-Einzeln komplettierte Lara Biedermann den Medaillensatz.

Ein Dankeschön gehe an Pferd Hope und an Jana Knoche an der Longe, die dafür sorgten, dass die Turner ihre Übungen gut präsentieren konnten, heißt es.

Am Abend startete dann die Galopp-Schritt-Gruppe. In diesem Wettbewerb wurde nur die Pflicht und je Turner eine Kürübung gezeigt. Josephine Sturm, Olivia und Rosalie Weber, Tamara Gerbeth, Lina Daßler und Felicitas Lutz belegten den neunten Platz. Sie turnten auf dem Pferd Flash an der Longe von Doreen Sturm.