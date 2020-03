Von Greiz aus nach Berlin, um zu gewinnen

„Wir haben es schon gehört“, sagt eine Schwester, die uns begegnet auf der Suche nach einem ruhigen Gesprächsraum im Kreiskrankenhaus Greiz. Emelie Löffler ist das etwas peinlich. Sie mag es nicht, im Rampenlicht zu stehen. Und Interviews zu geben, ist auch nicht so ihr Lieblingsding. Aber, wer Thüringens beste Auszubildende zur Gesundheits- und Krankenpflegerin 2020 ist, der gehört ins Licht gesetzt.

Deutsche Meisterschaften der Pflege 2020 nennt sich der Wettbewerb, an dem Emelie Löffler aus Lichtentanne Ende Februar in der Uniklinik Leipzig teilnahm. Vom Berufsbildungszentrum Ernst Arnold Greiz-Zeulenroda aus stand sie nun im Vergleich mit den Landesmeistern aus Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Berlin. „Es war ein Kreuzeltest, eine Klausur, in dem unser Wissen abgefragt wurde“, erzählt die Auszubildende im dritten Lehrjahr. Das Ergebnis zählt als ein Viertel zum Gesamtergebnis, das den deutschen Meister küren soll. Doch dazu später.

Auch ein guter Instinkt hilft der Greizerin

Es sei nicht so gewesen, dass sie alle Antworten sofort parat gehabt habe. Manches erinnerte sie durch die Varianten der Antworten, die angekreuzt werden sollten. Es sei wirklich schwer gewesen. Manches war ihr auch unbekannt und sie musste raten. Ein Beispiel? „Pemu. ich wusste nicht, dass dies die pflegerische Erfassung von Mangelernährung und deren Ursachen ist. Aber ich habs erraten“, sagt die 21-Jährige. Einen guten Instinkt hat sie also auch noch.

Die konkreten Ergebnisse hat Emelie noch nicht, die lassen bis April auf sich warten. Erst dann wisse sie, wie gut sie wirklich war, sagt sie. Aber als Finalist wurde sie ausgewählt. Der Sieg für die Thüringerin wurde gleich verkündet. Und das heißt, sie wird am 18. und 19. Juni in Berlin sein und um den Bundessieg kämpfen.

Dann sei die Praxis gefragt, erklärt sie. Dazu würden zwei Aufgaben in der konkreten Pflegearbeit gestellt und ein Pflegeplan müsse erstellt werden. Gemeinsam mit dem Leipziger Ergebnis würde die Gesamtpunktzahl dann ermittelt, sagt die junge Frau. Die Schwierigkeit bestehe nur darin, dass sie keine Ahnung hat, welche Aufgaben das sind oder auf welcher Station mit welchem Schwerpunkt sie diese bewältigen müsse, beschreibt Emelie Löffler die Herausforderung. Das sei schon ein bissel Angst einflößend.

Überraschende Notfallsituation in Wettbewerb eingebaut

Für die Pflegesituation auf der noch unbekannten Station werden Schauspieler eingesetzt. Auch das ist ungewöhnlich für Emelie Löffler. In der Ausbildung übte sie an Puppen. Dann heißt es, am lebenden Menschen Symptome erkennen und entsprechend handeln. Es sei sicher eine morgendliche Pflegesituation mit Vitalzeichen messen, Körperpflege, Bett machen, Lagerung des Patienten und nachschauen, dass er keine Druckschäden aufweist, letztlich auch seine Psyche beachten und mit ihm sprechen. Soweit auch Routine im Krankenhausablauf. Emelie weiß um die vielen Aufgaben für ihren Berufsstand. Manchmal sei es schwierig, die Zeit zu finden zum Gespräch mit den Patienten, aber sie gebe sich Mühe, das zu schaffen.

Zum Wettbewerb gehört auch, ein Beratungsgespräch. Darin ginge es meist um Verhaltensempfehlungen für den Kranken. Soweit, so gut. Aber ganz sicher würde eine plötzliche Notfallsituation an irgend einer Stelle eingebaut. „Da muss ich dann schnell und richtig reagieren. Vielleicht muss ich reanimieren mitten im Gespräch“, befürchtet die Landesmeisterin. Bei dem Adrenalin, das dann schon in ihr tobe, wäre das eine wirklich harte Aufgabe, gibt sie zu. Dass ein Leben in Gefahr ist, habe sie so noch nicht erlebt.

Von früh auf gelernt, sich um andere zu kümmern

Emelie ist mit Leib und Seele Krankenschwester, wie wir früher gesagt hätten. Ihre Mutter arbeitet auch im Greizer Haus, die Vorbestimmung war also gegeben. Und kümmern um jemanden anderen, Verantwortung zu übernehmen, habe sie von früh auf gelernt, sagt sie und erzählt von den Pferden, die ebenso zu ihrem Leben gehören.

Vielleicht gehört auch bald der Titel Deutsche Meisterin der Pflegeberufe zu ihr. „Dann könnte ich nach New York fahren, inklusive Taschengeld“, sagt Emelie Löffler und ihre Augen blitzen auf, denn dann hätte sie sich unter den 23 Teilnehmern durchgesetzt. Zuzutrauen ist es ihr. Die Sache mit der Bekanntheit, Rampenlicht und Interview wäre dann ihr geringstes Problem.