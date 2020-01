„Von ihm würde ich sogar das Telefonbuch lesen“

Noch sind die Temperaturen kühl genug, dass man froh ist, auch ein wenig Zeit in den eigenen vier Wänden zu verbringen. Viele greifen dabei zu einem Buch. Doch was lesen? Wir haben in der Greizer Bibliothek mal nachgefragt, was man dort empfiehlt. Die Leiterin der Kinderbibliothek, Carolin Beutler, hat einen spannenden Tipp parat.

Was würden Sie empfehlen, Frau Beutler?

Das Buch „Der zweite Schlaf“ von Robert Harris, das es bei uns auszuleihen gibt. Man kann es natürlich aber auch im Buchhandel kaufen.

Worum geht es?

Ich will nicht zu viel verraten. Man denkt, es handelt sich um eine Geschichte aus dem Mittelalter, stellt aber schnell fest, dass es nicht so ist. Es ist eine Zukunftsversion, in der unsere Welt an der eigenen Hybris zugrunde gegangen ist. Ein junger Pfarrer versucht anhand von übrig gebliebenen Artefakten zu entschlüsseln, was in der Vergangenheit passiert ist. Das wird verschwiegen. Eine wichtige Rolle spielt eine Glasscherbe, auf der ein angebissener Apfel abgebildet ist, und von der keiner weiß, worum es sich handelt.

Warum würden Sie das Buch empfehlen?

Ich habe schon seinen ersten Bestseller „Vaterland“ verschlungen. Robert Harris hat einfach einen tollen Schreibstil, von dem würde ich sogar das Telefonbuch lesen. Was er herausbringt, schaue ich mir eigentlich immer an und wenn man ein Buch von ihm einmal angefangen hat, kann man nicht mehr aufhören. Es ist vielleicht auch ein Buch für Lesemuffel, weil man schnell drin ist und wissen will, wie es weitergeht.