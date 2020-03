Greiz. Begeistertes Publikum für Katrin Weber und Gunther Emmerlich mit ihrer Kintopp-Musik in der Greizer Vogtlandhalle.

„Das schönste am Film ist die Musik“, schwärmten die beiden Sänger und Entertainer Katrin Weber und Gunther Emmerlich, die am Sonntagnachmittag von Kopf bis Fuß auf der Bühne der Vogtlandhalle auf Kino eingestellt waren. Von der ersten Minute an nahmen sie die 800 bestens aufgelegten Besucher auf eine amüsant-musikalische Reise durch die Filmgeschichte mit.

Humorvolle Dispute mit Musik „Schwarz-Weiß war die Stummfilmzeit, in der selbst hysterische Weiber ertragen werden mussten, bis der Tonfilm Einzug hielt“, frotzelte Emmerlich, was den Zuschauern natürlich gefiel und vor allem die ständig von beiden ausgetragenen humorvollen Dispute, begleitet von entsprechenden Melodien. Den Anfang der zahlreichen Ohrwürmer machten UFA-Klassiker aus den 20er Jahren, die, wie die Publikumsreaktionen zeigten, bis heute nicht vergessen sind. Dazu gehören Titel wie „Ol’ Man River“ oder das einst von Zara Leander gesungene Lied „Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen“, das Katrin Weber mit beeindruckender Stimme interpretierte . „Ich wollt ich wär’ ein Huhn“, wurde ebenso mit großem Beifall bedacht. Gleichsam eindrucksvoll stellte Gunther Emmerlich das unvergessene, von Hans Albers gesungene Lied „Good by Johnny“ vor und erinnerte weiter an den berühmten Film „Die Feuerzangenbowle“. Besucher aus dem Häuschen bei „Lili Marleen“ Bei „Ein Freund, ein guter Freund“ klatschte das Publikum begeistert mit. Als allerdings „Vor der Kaserne vor dem großen Tor“ aus Lili Marleen erklang, das bekanntlich an allen Fronten gesungen wurde, waren die Besucher förmlich aus dem Häuschen. Nach dem Krieg unterschieden sich die Filmproduktionen in Ost und West. Während die DEFA den Film „Karbid und Sauerampfer“ präsentierte, begeisterten drüben Filme wie „Das Wirtshaus im Spessart“ die Massen. Im Osten war die Winnetou-Melodie beliebt. „Komm’ ein bisschen mit nach Italien“, war ganz dem westlichen Zeitgeist geschuldet. „In der DDR kam man ein bissel mit bis nach Bad Schandau“, konterte Emmerlich. Vogtländischer Dialekt kommt gut an Katrin Weber kam bei ihren Witzen vor allem auch mit ihrem vogtländischen Dialekt gut an. „Mein Opa Rudi aus Plauen wäre jetzt begeistert“, verriet sie. „Schließlich hat Hamburg die Amüsiermeile Reeperbahn, Greiz die Neustadt“, sagte sie. Bei den Zuschauern kam keine Minute Langeweile auf, denn die von beiden Künstlern vorgetragenen Melodien bis in unsere Zeit nahmen kein Ende. Es war eine Augenweide, als beide zu „Kriminal-Tango“ tanzten - aber natürlich verlief auch das nicht ohne Witz. Auch die „Goldfinger“- Melodie erklang. „Dank an alle Räuber, Diebe und sonstige Ganoven, ansonsten wäre das Kino langweilig wie beim Tanztee“, witzelte Emmerlich. Super Beifall gab’s auch für die musikalische Reise vom Mississipi bis an die Wolga. Weber brillierte mit Melodien wie Evita oder der aus dem Titanic-Film. Katrin Weber: „Für Greiz geht’s“ Nach der Begeisterung des Publikums über ihren Whitney Houston-Titel meinte sie lakonisch: „Für Greiz geht’s“, was die Leute um so mehr zu Beifallsstürmen hinriss. Natürlich kamen die Künstler um Zugaben nicht umhin. „Die putzigen Wortgefechte zwischen den beiden, die ganz auf den Osten zugeschnitten waren, haben mir richtig gut gefallen. Natürlich vor allem auch die vielen Filmmelodien. Mein Favorit war ‘Ol’ Man River’“, erklärte Besuchern Grit Lindner aus Hamburg. Sie war in Greiz und wollte sich den Abend auf keinen Fall entgehen lassen. Zurecht.