Von Rippchen und einem schweigenden Samurai

Eigentlich ist es die Stimme von Ron Agenant, die man von seinen verschiedenen Auftritten in Greiz am besten in Erinnerung behält. Der starke holländische Akzent, mit dem der in Kapstadt und Amsterdam Aufgewachsene Deutsch spricht, macht ihn unverkennbar – wenn er denn zu hören ist.

Agenants Auftritte leben von Gestik und Mimik, kommen aber ohne Worte aus Foto: Archiv: Karsten Schaarschmidt

Denn eigentlich ist Agenant eher für seine Stille bekannt. Der Künstler tritt zumeist als Pantomime auf, wurde dafür als Mitglied der Gruppe Mime Crime schon mit dem Kleinkunstpreis ausgezeichnet, trat auf mehreren Festivals auf und spielte unter anderem in dem Film Luther oder im Musikvideo „Kumbaja“ mit den Guano Apes und dem Comedian Michael Mittermeier mit.

Den Greizern ist er aber eher durch den Theaterherbst in Erinnerung geblieben, mit dem er untrennbar verbunden ist. Nachdem er mit einem Gastspiel beim Festival dabei war, leitete er dort bereits Anfang der 2000-er Jahre seine erste Werkstatt und im vergangenen Jahr nach einer 15-jährigen Pause seine dritte – in die sich natürlich der Pantomime widmete. Auch bei der Geburtstagsfeier der Greizer Bibliothek war er als Künstler dabei.

Und seine verschmitzte, lausbubenhafte Art sorgte schnell dafür, dass er auch bei seinen Mitspielern gute Freunde fand. Michael Steinberg beispielsweise ist bis heute unter dem Spitznamen Siggi bekannt, weil er in Agenants Version der Nibelungensage den Siegfried gab, erzählt die Greizerin Ute Riemenschneider.

Auch sie kennt Agenant schon seit vielen Jahren, war unter anderem in der letztjährigen Werkstatt dabei. Und sie gehört zu einer kleinen Gruppe aus Theaterherbst-Mitspielern, die nun einen ganz besonderen Auftritt des Pantomimen vorbereitet.

Dass dieser überhaupt zustande kam, daran wiederum hatte die Greizerin Monika Zien ihren Anteil, die vielen Menschen auch unter ihrem Spitznamen Omse bekannt ist. Besser müsste sogar sagen: Ihre Kochkünste machten den Auftritt erst möglich. Denn Zien hatte schon

Pantomime Ron Agenant auf der Bühne. Foto: Karsten Schaarschmidt

lange den Wunsch, Agenant einmal in einer seiner Paraderollen zu sehen: den Samurai. Ihn hatte er schon einmal in einem Ausschnitt beim Theaterherbst gegeben, das sollte er wiederholen. Und weil der Künstler immer von den Rippchen schwärmte, die er in Berlin essen kann, gab es 2019 einen Deal: „Ich habe ihm gesagt, Du machst mir den Samurai und ich Dir Rippchen“, lacht Zien.

Sie müssen ihm geschmeckt haben, denn am 21. März ist der Samurai in der Vogtlandhalle zu sehen. Und das in einer wahrscheinlich einmaligen, kurzweiligen Bearbeitung, die von der Gestik und Mimik, der witzigen und verschmitzten Art des Künstlers und seiner Fähigkeit, Geräusche zu imitieren, leben soll. Denn eigentlich gibt es kein zusammengehörendes Stück, das Agenant vorführen könnte, sondern nur einzelne Szenen. Also musste für dieses Sondergastspiel eine eigene Fassung erarbeitet werden, die nun zu einem Rückblick auf das Lebenswerk des Künstlers werden soll, wie Riemenschneider sagt. Agenant habe alles neu arrangiert und komplett neu einstudiert.

Die Aufführung findet am Sonnabend, 21. März, auf der Studiobühne der Vogtlandhalle statt. Sie beginnt um 19 Uhr Uhr (Einlass eine halbe Stunde vorher). Tickets gibt es für zehn und acht Euro (ermäßigt) in der Vogtlandhalle Greiz oder in der Tourist-Information Greiz.