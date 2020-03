Von Scherben und Leichen in Greizer Töpfereien

„Na, wie viele Leichen hast du schon gedreht?“ Ein solcher Satz gelassen in einer Keramikwerkstatt ausgesprochen, dürfte ohne Frage die Besucher zum Tag der offenen Töpfereien am Wochenende irritieren. Doch das ist Fachsprache. „Die Leichen sind nicht echt“, sagt Brit Heide, frischgebackene Obermeisterin der Thüringer Töpferinnung, aus Triptis

Seltsamer Fachbegriff für Misslungenes auf der Drehscheibe

Leichen seien all das, was nichts geworden ist. In diesem Kontext können alle Unkundigen aufatmen. Erst bei solchen Besuchen, wie sie Brit Heide am Sonnabend und Sonntag, jeweils zwischen 10 und 18 Uhr erwartet, bemerke sie, wie sehr man in die Fachbegriffe eintauchen kann. Dann wundere sie sich, wieso sie nicht verstanden wird, sagt die Keramikerin und lacht. Und spricht weiter von den Scherben, die eben keine kaputten Stücke meint, sondern das Gebilde, das erst einmal nur eine gewisse Festigkeit hat.

Bereits zum 15. Mal offene Türen

Doch die Fachbegriffe und alles, was zu Töpferei oder Keramik gehört, kann der Interessierte erfragen und dem Meister über die Schultern schauen. Es sei nie schwierig, Töpfer oder Keramiker zu gewinnen für den Tag der offenen Töpfereien, sagt Brit Heide, die Organisatorin.

Brit Heide, Obermeisterin der Thüringer Töpferinnung, aus Triptis, Am Morgenberg 7. Foto: Marcus Cislak

Noch beim 5. oder 6. Tag wären sie ins Grübeln geraten, was sie alles zeigen sollten. „Und nun haben wir bereits den 15. Tag der offenen Töpfereien. Es gibt so viele Fragen und es ist jedesmal spannend“, sagt die Triptiserin.

Werkstattbesuch bei Cornelia Hellfritzsch

Seit zehn Jahren ist Cornelia Hellfritsch aus Teichwolframsdorf dabei. Die Besucher würden die Ruhe und die Gemütlichkeit lieben, die in ihrer Töpferei herrscht. „Da gibt es dann auch Kaffee und Kuchen und Zeit zum Reden“, sagt sie. Klar, in Spitzenzeiten wäre das schon schwieriger zu bewältigen, aber die Familie helfe mit, dass die Besucher möglichst viel erfahren. Für Familien ist das Angebot der Töpferin geradezu ideal, denn dank der drei Kinder und des engagierten Mannes könne sie Töpfern für Groß und Klein anbieten, betont die 47-Jährige.

Von Ton bis Glasur in Teichwolframsdorf

Auf die Fragen der Besucher ist sie vorbereitet. „Alles interessiert, vom Tonklumpen bis zum fertigen Gefäß“, sagt Cornelia Hellfritzsch. „Alles ist Handarbeit“, auch das zeigt sie.

Cornelia Hellfritzsch aus Teichwolframsdorf, Brunnenweg 12. Foto: hellfritzsch

Welcher Ton es ist, bei welcher Temperatur gebrannt wird und warum es einen ersten Brand benötigt, dann die Glasur und schließlich der finale Brand bei 1150 Grad. Aber das sei individuell und abhängig vom verwendeten Ton, erklärt die Teichwolframsdorferin. Für die Töpferin ist der Tag der offenen Töpferei sehr wichtig zum Verständnis der Arbeit. „Wir sind viel auf Märkten in Erfurt, Gera, Zwickau und wer von den Kunden weiß, wie viel Arbeit hinter jedem einzelnen Objekt steckt, betrachtet sie anders“, sagt Cornelia Hellfritzsch.

Auch Töpfermeisterin Mechthild Schinnerling ist vorbereitet

Töpfermeisterin Mechthild Schinnerling aus Zeulenroda-Triebes bereitet gerade die Werkstatt vor für das Wochenende. Sie ist von Anfang an dabei, seit 15 Jahren. „Ich habe es nie bereut“, sagt Mechthild Schinnerling. Fast jedesmal war volles Haus. „Wie es dieses Mal wird, kann man nicht sagen, vielleicht verhaltener wegen der Angst vor dem Corona-Virus. Im Nachhinein sind wir schlauer, sagt die Töpferin. Aber sie freue sich rauf auch die Wiederholungstäter wieder zu sehen und viele Neue kennenzulernen. Bei Mechthild Schinnerling kann jeder, der es möchte auf der Scheibe drehen. „Alle können es probieren, wir haben imm er viel Spaß dabei“, sagt sie und das nicht, weil es so leicht geht.

Zeulenroda-Triebeser Handwerkskunst statt Therapieerfolg

Im Gegenteil. Auf der Scheibe den Ton zu drehen, braucht Handwerkskunst, eine richtige berufliche Ausbildung.

Mechthild Schinnerling aus Zeulenroda, Haardtstraße 10. Foto: Heidi Henze

Das sei kein Selbstverwirklichungsding oder etwas, was man in der Therapie gelernt hat, sagt Mechthild Schinnerling. Es ist ein Beruf, für den man seinen Meister machen kann, betont die Töpfermeisterin. Der Tag der offenen Töpfereien sei eine Möglichkeit, den Besuchern den Arbeitsaufwand näher zu bringen.

Töpferware ist was für Liebhaber

„Dann erschließt sich ihnen auch, warum eine Tasse bei mir zwölf Euro kostet und nicht nur einen“, sagt die 54-Jährige, die in Bürgel gelernt hat und seit 2000 selbstständig ist. Dabei ist sie sich klar darüber, dass die Besucher kommen, weil sie an der Nische Töpferei interessiert sind. „Wer dafür nichts übrig hat, kommt nicht.“ Es seien Liebhaber, sagt sie. Aber solche Individualisten muss es eine Menge geben, denn die hiesigen Töpfer und Keramiker werden ihre helle Freude haben an den sicher vielen Besuchern.