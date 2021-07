Von Schul-Baustelle bedient - Treppenkollision: 15-Jähriger verletzt - Hunde greifen an

Greiz Das berichtet die Polizei aus dem Landkreis Greiz

Diebe bedienen von Schulgelände in Weida

Der Einbruch in eine im Umbau befindliche Schule in der Bahnhofstraße in Weida wurde am Mittwoch gemeldet. Demzufolge verschafften sich unbekannte Täter in der Zeit von Dienstag, den 13.07.2021, zum Mittwoch, dem 14.07.2021, Zutritt zum Schulgelände.

Aus dem Baustellenobjekt stahlen die Diebe schließlich diverses Werkzeug, verschiedene Baumaterialien, Kabelrollen, eine Holzleiter und einen Kanister Benzin. Die Greizer Polizei ermittelt wegen Einbruch. Es werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu den Tätern geben können oder die auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen auf dem Schulgelände beobachtet haben. Zeugen können sich unter der 03661 / 6210 melden.

69-Jähriger rammt Treppe und verletzt Jugendlichen

Am Mittwochmorgen kurz vor 09:00 Uhr befuhr eine 69-jährige Opel-Fahrerin die Durchfahrt zum Innenhof eines Mehrfamilienhauses auf dem Platz der Freiheit. Hierbei kollidierte sie mit den dort befindlichen Treppenstufen, auf denen ein 15 Jahre alter Jugendlicher saß.

Im Zuge der Kollision wurde der 15-Jährige verletzt und kam im Anschluss mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

Hunde greifen in Wünschendorf an

Eine 54-jährige Frau und deren Hund sind am Mittwoch von zwei Hunden verletzt worden. Gegen 15:00 Uhr befand sich die Frau in der Waldstraße in Wünschendorf, um dort mit ihrem Hund Gassi zu gehen. In der Folge kamen aus einem Grundstück zwei Hunde auf die Frau zu gerannt und griffen sie als auch ihren Hund an.

Herbeieilende Zeugen halfen der Geschädigten glücklicherweise. Sowohl für die Frau als auch ihren Hund war eine medizinische Versorgung notwendig. Die Halterin der angreifenden Hunde konnte im Rahmen des Einsatzes identifiziert werden. Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen, diese dauern derzeit weiter an.

