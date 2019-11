Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Von täglichen Routinen und süßen Siegen

Jan Kraus ist trotz seines zarten Alters von 11 Jahre ein erfahrener Cello-Spieler. Seit der ersten Klasse lernt er das Instrument. Alleine in der vergangenen Woche spielte er mit seinem Bruder Filip drei Konzerte. Doch der Tag des Stavenhagen-Wettbewerbes ist natürlich ein ganz besonderer. „Du hast an so einem Wettbewerbstag viel mehr Stress. Immerhin sitzt da ein Fachpublikum vor dir“, sagt er.

Sein Tag beginnt um 7.30 Uhr. Aufstehen, Frühstücken und im Auto noch mal die Fingerlagen üben. Sein Bruder Filip, der ihn am Klavier begleitet, ist entspannter. Er spielt am Handy und schaut aus dem Fenster.

Es werden ganz unterschiedliche Rituale bedient, wenn sich die Schüler auf den traditionellen Stavenhagen-Wettbewerb vorbereiten. Seit 1947 wird der Musikerwettstreit der gleichnamigen Greizer Musikschule durchgeführt. Über die Jahre gleich geblieben ist der Anspruch: Die Förderung und Auszeichnung des musikalischen Nachwuchses in Thüringen. In diesem Sinne haben sich auch am vergangenen Wochenende wieder 25 junge Talente aus Thüringen dem Urteil der Jury gestellt. Von Cello bis Trompete. Für sechs junge Musiker reicht die Darbietung am Ende für die Auszeichnungen mit dem Stavenhagen Preis.

Einer von ihnen ist Tom Liebschner. Sein Tagesablauf sieht etwas anders aus, als der von Jan Kraus. Als Sänger muss er beim Frühstück besonders darauf achten, was er isst. „Milchprodukte und saure Säfte sind Gift für die Stimme“, sagt er. Ohnehin sei seine Stimme erst zwei bis drei Stunden nach dem Aufstehen bereit. In dieser Zeit hält er mit leichten Summ und Sing-Übungen die Anspannung aufrecht.

Am unteren Schloss in Greiz angelangt, ähnelt sich für die beiden der Ablauf wieder. Im sogenannten Einspielraum haben die Musiker eine gute Stunde Zeit, sich vorzubereiten. Viele Wochen und Monate des Probens liegen hinter den jungen Talenten. „Jetzt werden nur noch die schwierigen Stellen ein letztes Mal geprobt“, sagt Jan Kraus.

Irgendwann geht es für Tom und Jan in den weißen Saal. In dem prunkvoll eingerichteten Raum erfolgt eine letzte Überprüfung der Raumakustik. Dann wird es ernst. Eine dreiköpfige Jury entscheidet über das Prädikat der Leistung und ob ein Preis vergeben wird.

Für Jan Kraus reicht es trotz der Auszeichnung „sehr gut“ am Ende leider nicht für eine Auszeichnung. Dafür bekommt sein Bruder Filip den Sonderpreis für die Klavierbegleitung.

Als Tom Liebschner erfährt, dass er den Stavenhagen-Preis erhält, rennt er zu Freunden und Familie. Eine Routine scheint bei allen Musikern gleich. Egal ob verloren oder gewonnen. Nach der Verkündung des Ergebnisses werden erst mal die Liebsten in den Arm genommen.