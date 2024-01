Von wegen Vorsätze: Neues Jahr, alte Gewohnheiten

Greiz/Zeulenroda-Triebes Immer zum Jahreswechsel nehmen sich viele Menschen vor, ihr Leben mehr oder minder radikal zu ändern. Manchmal hilft aber auch Vertrauen.

Es gibt so Dinge, denen kann man sich nicht entziehen. Bei mir sind das meistens gutes Essen, leckerer Wein, Zeit für liebe Menschen und exzessives Engagement in meinen Hobbys. Das klingt erst einmal nicht so schlecht, aber ehrlicherweise wäre es schon hilfreich, auch Wert auf andere Dinge zu legen.

Ein paar Kilo weniger tun auch mir gut

Wie andere Menschen auch, denke ich mir jedes Jahr zum Jahreswechsel, dass neben ausreichend Sport vielleicht ein wenig mehr Blick auf gesunde Ernährung dazu führen könnte, ein paar meiner überflüssigen Pfunde zu verlieren.

Das hat in der ersten Woche des Jahres schon einmal so „semi“ funktioniert. Immerhin habe ich am Dienstagabend eine Extra-Trainingseinheit mit meinem Freizeit-Volleyballteam eingelegt. Wenngleich die Sprunghöhe am Netz wegen des übermäßigen Essens über die Feiertage doch derzeit gerade deutlich verbesserungswürdig ist. Ins Fitnessstudio habe ich es diese Woche auch nur einmal statt zweimal geschafft.

Gute Vorsätze halten nicht mal eine Woche

Auch das mit der gesunden Ernährung hat nicht wirklich geklappt. Das lag vor allem an den vielen Schoko-Weihnachtsmännern, die derzeit bei mir daheim herumstehen. Die wurden mir als bekennendem Weihnachtshohlkörper-Fan nämlich in reicher Anzahl geschenkt. Ich vermute mal, dass die staniolverpackten Jungs ihr Mindesthaltbarkeitsdatum allesamt nicht erreichen werden. Ich kann da einfach nicht widerstehen.

Geständnis: Ich habe einen heidnischen Brauch ausprobiert

In diesem Jahr habe ich mal was Neues probiert, einen heidnischen Brauch, den meine Partnerin entdeckt hat.

Ich habe vor den Rauhnächten um den Jahreswechsel 13 Wünsche für das Jahr 2024 auf kleine Zettel geschrieben, von denen ich jeden Abend, ab dem 1. Weihnachtstag, einen ungelesen verbrannt habe. Heute Abend geht der zwölfte Wunsch in Rauch auf. Der Idee nach kümmert sich nun das Universum um diese zwölf verbrannten Wünsche.

Einer der Wünsche bleibt aber übrig und den muss ich lesen, um mich um diesen selbst zu kümmern. Hoffentlich muss ich da nicht doch wieder diszipliniert sein.