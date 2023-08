Foto: Thomas Stöcker / as Stöcker

Vor 50 Jahren: Der Toten an der Zeulenrodaer Brücke gedacht

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde gedachten am Sonntagvormittag zahlreiche Einwohner und Zeitzeugen des 50. Jahrestages des Einsturzes der Brücke über die spätere Trinkwasser-Talsperre, bei dem vier Menschen jäh aus dem Leben gerissen wurden. Die Erste Beigeordnete der Stadt Zeulenroda-Triebes, Heike Bergmann (PRO Region Zeulenroda-Triebes), hielt eine Ansprache, um die Menschen zu würdigen, die an der Brücke ihr Leben ließen. Pfarrer Michael Behr sprach ein zu Herzen gehendes Gebet. Die Brücke war 1973 eingestürzt, weil die Sicherheitsbestimmungen veraltet waren. Der Einsturz gehört zu den schwersten Unglücken, die es in der Stadt gab.