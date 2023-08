Vortrag in Döhlen: Auf dem kältesten Berg der Erde

Döhlen. Jürgen Landmann aus Langenwetzendorf berichtet am 8. September in Döhlen von seiner Expedition nach Alaska.

In den unglaublichen Weiten Alaskas, nur 300 Kilometer vom Polarkreis entfernt, steht der Denali – der höchste Berg Nordamerikas und damit ein Teil der „Seven Summits“ sowie der kälteste Berg der Erde. Mit diesen Eckdaten schien die Expedition schon im Vorfeld spannend für Jürgen Landmann zu werden. Das eigentliche Abenteuer begann mit dem unruhigen Flug in einer kleinen Maschine und der holprigen Landung auf dem Gletscher des Denali, den man einst Mount McKinley nannte.

Über sein Abenteuer berichtet Jürgen Landmann in einem Multimediavortrag am 8. September in der Festhalle Döhlen ab 19 Uhr. In den Wochen der Expedition strömten unzählige unvergessliche Eindrücke auf den Bergsteiger aus Langenwetzendorf ein. Ein ständiges Auf und Ab der Gefühle und Erwartungen, häufige und heftige Wetterwechsel, Erdbeben und fehlende Dunkelheit in den Nächten zerren an seiner Psyche.

Mitstreiterin bricht zusammen

Später drohte die ganze Expedition zu scheitern, als eine Mitstreiterin bewusstlos zusammenbricht und abstürzt. Ihre Rettung forderte das Team bis an die Grenzen. Aber auch unglaublich schöne Momente, wie traumhafte Sonnenuntergänge, atemberaubende Ausblicke über die Alaska Mountain Range und innige Bergkameradschaft gab es. Noch nie zuvor hat Landmann erlebt, dass sich ein Expeditionsteam derart stark lichtet, noch nie musste er sich unter so widrigen Bedingungen am Berg bewegen. Noch nie war er in solcher Kälte unterwegs und noch nie war er in seinem Zelt derart komplett eingeschneit.

Für den Vortrag am Samstag, 8. September, gibt es einen Kartenvorverkauf. Tickets zum Preis von neun Euro kann man bei Angelika Sorgalla in Döhlen, Nr. 2, von 9 bis 12 Uhr erwerben.