Vortrag in Greiz: Insektensterben aufgrund hochgiftiger Pestizide

Plauen. Immer mehr hochgiftige Pestizide werden in der Landwirtschaft eingesetzt. Die Pestizidexpertin Corinna Hölzel klärt in Greiz über die Folgen auf.

Noch bis zum 18. August ist im Naturschutzzentrum Pfaffengut die Ausstellung „Insekten in Gefahr – ein Rückgang mit Folgen“ zu sehen. Am 6. Juli, um 17.30 Uhr wird Corinna Hölzel, Pestizidexpertin beim Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), den Pestizid-Atlas Deutschland in einem Vortrag im Pfaffengut vorstellen. Weltweit werden immer mehr hochgiftige Pestizide in der Landwirtschaft eingesetzt, obwohl die Folgen für die Biodiversität und für die Gesundheit von Pflanzen, Tieren und Menschen gravierend sind. Insekten bestäuben Blüten, bekämpfen Schädlinge und sorgen für reichhaltige Ernten – doch seit langem schrumpfen ihre Populationen dramatisch.