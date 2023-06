Vortrag in Hohenleuben: Wie die Wysburg vom Schutthügel zum Denkmal wurde

Hohenleuben. Der Altertumsforschende Verein zu Hohenleuben lädt am 18. Juni zum letzten Sonntagsgespräch vor der Sommerpause in das Museum Reichenfels ein.

„Die Wysburg – vom Schutthügel zum touristischen Denkmal“, so lautet das Thema am 18. Juni, 10 Uhr, zum Sonntagsgespräch im Museum Reichenfels.

Referent Christian Tannhäuser vom Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Weimar stellt die Wysburg in der Gemeinde Remptendorf im Saale-Orla-Kreis vor, die einst im Auftrag des Kaisers zerstört wurde. Die Wysburg gehört zu den zahlreichen mittelalterlichen Kleinburgen entlang der Saale, die als Denkmale touristisch erschlossen sind. Das heute zu besichtigende Freigelände entstand im Zuge einer der umfangreichsten archäologischen Ausgrabungen in Thüringen in den Jahren von 1985 bis 2005. Davor war die Wysburg über mehr als 600 Jahre nur als bewachsener Schutthügel im Wald zu erahnen.

Die kleine Adelsburg wurde im Auftrag der Vögte von Gera um 1300 errichtet. Im Vogtländischen Krieg 1354 bis 1359 wurde sie erobert und bis auf die Grundmauern geschleift. Der Eintritt zum letzten Sonntagsgespräch vor der Sommerpause ist frei.