Vortrag über Buch von Nobelpreisträger Imre Kertész in Werdau

Werdau. „Roman eines Schicksallosen“ von Imre Kertész steht im Mittelpunkt eines Vortrags in Werdau.

Am Dienstag, 4. Juli, um 18 Uhr, geht es im Martin-Luther-King-Zentrum um das Holocaust-Überleben aus der Perspektive von Imre Kertész. Wolfram Tschiche wird anhand Kertész‘ „Roman eines Schicksallosen“, das zu den bedeutendsten Werken über den Holocaust zählt, dessen Erlebnisse über Auschwitz analysieren.

Von Nazis ins KZ gesteckt,von Kommunisten verschwiegen

Imre Kertész, geboren 1929 in Budapest, wurde 1944 als jüdischer Jugendlicher nach Auschwitz deportiert. 1945 wurde er in Buchenwald befreit. Seit 1953 lebte er in Budapest als freier Schriftsteller. Jahrelang wurde Kertész in seiner Heimat totgeschwiegen. Einerseits, weil er dem kommunistischen Regime kritisch gegenüberstand. Andererseits, weil sein literarisches Schaffen der offiziellen Ästhetik widersprach. Somit wurde sein 1975 erschienenes Buch „Roman eines Schicksallosen“ durch die ungarische Zensurbehörde lange am Erscheinen gehindert. Nach der politischen Wende in Europa gelangte Imre Kertész zu weltweitem Ruhm. 2002 erhielt er , den Nobelpreis für Literatur.

Wolfram Tschiche, Jahrgang 1950, ist Theologe, Philosoph und Publizist. Mit diesem Vortrag will der Referent den Gästen einen Eindruck vom literarischen Werk Imre Kertész’ vermitteln. Der Eintritt ist frei.

www.martin-luther-king-zentrum.de