Vortragsreihe des Nabu in Zeulenroda-Triebes wird fortgesetzt

Zeulenroda-Triebes. Einmal im Monat soll eingeladen werden.

Am heutigen Dienstag soll ein neuer Versuch gestartet werden, die Vortragsreihe des Zeulenrodaer Naturschutzbundes neu zu beleben.

Pandemiebedingt klafft seit März 2020 eine große Lücke. Aber auch Neubesetzungen in verschiedenen Ämtern des Landkreises Greiz sowie im Naturschutzbund (Nabu) haben in der Organisation so manche Unwucht in gewohnte Abläufe gebracht, sagt Mitglied Eckard Titz.

Als feste Größe möchte der Naturschutzbund Zeulenroda wenigstens jeden zweiten Dienstag im Monat ab 19.30 Uhr in verschiedene Örtlichkeiten wie Ratskeller/Tonne, ehemaliges Kino „Odeon“ oder die Räumlichkeiten des städtischen Museums einladen.

In der heutigen Veranstaltung ab 19.30 Uhr im Ratskeller werde Eckard Titz an die vergangenen 30 Jahre erinnern und andeuten, wie es weitergehen könnte. Der Eintritt sei frei. Es sind die aktuellen Hygieneregeln zu beachten.