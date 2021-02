Wärme nur im Sommer

Über die Gemeinderatssitzung unter der Führung von Bürgermeisterin Petra Pampel am Dienstag kann man nur eines sagen: effizient, stringent und wohl geordnet. Zumindest der öffentliche Teil, über den ich hier nur sprechen kann. Punkt für Punkt auf der Tagesordnung wurde in rasantem Tempo in der Turnhalle Reudnitz abgearbeitet, auch wenn die Akustik eine Herausforderung war. Es wurde nicht groß diskutiert oder selten bis gar nicht nachgefragt. Allseits herrschte Einigkeit. So kam es lediglich bei zwei von neun Beschlüssen zu je einer Enthaltung. Die Quotenenthaltungsstimmen sozusagen. Alle schienen gut vorbereitet und so ging das Beschließen ratzfatz. Schnell noch dem Winterdienst gedankt, weil diese Schneemassen in diesem Ausmaß nicht abzusehen gewesen wären und schon war es Zeit für Anfragen. Die öffentliche Anfrage zum Teichwolframsdorfer Sommerbad war denn auch keine Überraschung. Denn bisher war noch unklar, wie lange das Bad diese Saison geöffnet sein wird. Doch leider war Petra Pampels Antwort recht vorsichtig. Sie äußerte sich dazu nur unter Vorbehalt und mit der Betonung auf voraussichtlich. Es stehe noch nicht fest, aber man habe sich auf die Öffnung vom 1. Juni bis zum 31. August geeinigt. Bleibt zu hoffen, dass nicht schon im Mai die Temperaturen auf 30 Grad klettern oder gar der September ganz warm wird, denn dann hätte die Gemeinde mit dem Unmut von Badefreudigen zu rechnen.