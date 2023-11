Waikiki: Warum Zeulenrodas Bürgermeister weiter machen möchte

Zeulenroda-Triebes. Bürgermeister Nils Hammerschmidt will die begonnenen Großprojekte wie das Waikiki beenden. Deshalb bewirbt er sich ums Bürgermeisteramt

„Das Wichtigste dabei ist, dass eine Legislaturperiode über sechs Jahre einfach zu kurz ist, um größere Projekte umsetzen zu können. Vorab möchte ich noch betonen, dass ich wie 2018 auch dieses Mal wieder, als parteiloser Kandidat ins Rennen gehen werde. Ich bin 2018 parteilos gestartet, also keiner Partei zugehörig, und habe damals die Stichwahl mit über 67 Prozent gewonnen. Diese Wähler möchte ich nicht enttäuschen“, sagt Bürgermeister Nils Hammerschmidt. Ein Gespräch mit ihm.

Was waren die entscheidenden Kriterien dafür, dass Sie weitere sechs Jahre die Geschicke der Stadt leiten wollen?

Ich habe die ersten drei Jahre benötigt, um neue Projekte so anzuschieben, dass sie jetzt in die Umsetzungsphase kommen und die Finanzlage der Kommune wieder stärkt. Ich möchte die weitere positive Entwicklung von Zeulenroda-Triebes als Bürgermeister aktiv mitgestalten.

Ein aktuelles, mittlerweile überregionales Thema, ist die Badewelt Waikiki. Gehört die Umsetzung der Pläne zur energieeffizienten Sanierung des Waikiki auch dazu?

Natürlich gehört das Waikiki, als wichtigstes Projekt dazu. Mit Amtsantritt 2018, musste ich feststellen, dass es keine Pläne für das Waikiki mehr gab. Wir haben uns vorher vom Planer verabschiedet und mit Nichts angefangen. Die komplette Planung begann von vorn. Selbst der Fördermittelgeber, Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) findet, dass die Phase von drei Jahre vom ersten Tag an bis zur Fördermittelübergabe nicht üblich sei. Es ging enorm schnell und wir konnten uns somit 90 Prozent Förderung sichern.

Wie steht es um die Stadthalle? Die Zeulenrodaer vermissen ihre Stadthalle.

Ich auch. Auch die gehört zu den Projekten, die ich, in den kommenden sechs Jahren umsetzen will. Wir haben unsere Stadthalle über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) eingereicht und bis Ende 2024 können wir die Planung vorbereiten, um Fördermittel zu beantragen. Hier sind meine eigenen Ideen eingeflossen.

Was ist für die Greizer Straße geplant?

Es heißt immer die Innenstadt sei vernachlässigt worden. Doch haben wir mit dem Abriss der unbewohnbaren Häuser aus einer der dunkelsten, unfreundlichsten Flächen eine der breitesten, offenen und sonnigsten Stelle in der Einkaufsstraße gemacht. Mit dem Abriss habe ich mich durchgesetzt und auch, dass hier keine Bebauung stattfinden wird. Wir wollen den Platz nach den Wünschen der Bürger, die ihre Ideen eingebracht haben, offen gestalten, ein kleines Sommerkino, einen Biergarten, Spielplatz, eine öffentliche Toilette und vielleicht eine Ladesäule für Fahrräder. Die Besitzer des gegenüberliegenden Eiscafès hatten schon überlegt, ihre Zelte in Zeulenroda-Triebes abzubrechen und jetzt haben sie noch einmal in Außenbestuhlung investiert. Ich denke, dass wir dadurch auch das Eiscafè in Zeulenroda-Triebes halten können. Die Planungen laufen, um hier im kommenden weiterzumachen.

Welche dringenden Vorhaben gibt es beim Thema Straßen-und Gehwegebau in Zeulenroda-Triebes?

Im Straßen-und Gehwegebau wollen wir in den kommenden Jahren auch die größeren Maßnahmen angehen. Dringend notwendig sind die Giengener Straße, Greizer Straße (am Medizinischen Versorgungszentrum) und die Friedrich-Ebert-Straße, die bereits begonnen wurde. In Triebes haben wir schon vor anderthalb Jahren den Radweg angebunden und somit eine Gefahrenstelle beseitigt. Wir haben begonnen den Anger in Triebes, unser größtes Projekt, zu bauen. Auch Gehwege in Zeulenroda und Dörtendorf wurden gebaut.

Zudem nehme ich an einer Konferenz in Ilmenau teil, wo es um die Gestaltung von Fuß-und Radwegen der Zukunft gehen soll. Ich hoffe, dass es hier Anregungen gibt, wie wir den Radweg über die Talsperrenbrücke und durch Quingenberg gestalten können. Als Stadt beteiligen wir uns an dem überregionalen Radweg in Richtung Auma.

Haben Sie Maßnahmen in der Vergangenheit umsetzen können, wo Sie heute sagen, dass sie erfolgreich sind?

Geglückt ist die Bewirtschaftung der Seestern-Panorama-Bühne am Zeulenrodaer Meer. Wir haben mit der Bewirtschaftung durch die Stadtwerke Zeulenroda GmbH erreicht, dass diese wieder bespielt wird und nicht nur Kosten verursacht, sondern auch Einnahmen. Ich bin überzeugt, dass wir das in den kommenden Jahren weiter ausbauen können. Ebenso verhält es sich mit den Strandbädern. Durch die Unterstützung der Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuz (DRK) Zeulenroda, die in den Sommermonaten die Badeaufsicht übernahm, konnten wir sie wieder hier her holen und die Kosten um ein Vielfaches minimieren. Ganz aktuell halten wir endlich den Fördermittelbescheid über 1,8 Millionen Euro für die Solle-Regelschule in den Händen. Also wird es auch hier im kommenden Jahr weitergehen.