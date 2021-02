Waldbesucher willkommen

Weida. Am 3. März ist der internationale Tag des Artenschutzes, der auf gefährdete Tiere und Pflanzen aufmerksam machen soll. Karsten Schröder, Leiter des Forstamtes Weida, informiert über einen gern gesehenen Gast in den Greizer Wäldern und klärt über plakative Behauptungen auf.

Gibt es Erfolgsmeldungen für den Greizer Raum in Sachen Artenschutz?

Die Wildkatze hat im Elstertal eigentlich nie gefehlt. Erst durch DNA-Analysen sind jedoch Populationen eindeutig nachgewiesen worden. Der Nachweis ist nicht einfach, da Wildkatzen von gleichgefärbten Hauskatzen schwer zu unterscheiden sind. Es ist eine kleine Population, die es erfreulicherweise im Greizer Wald und Elstertal gibt.

Ist es das Allheilmittel, den Wald wieder verwildern zu lassen?

Das ist sehr plakativ. Es wurde in Untersuchungen festgestellt, dass Wälder durch Verwilderung zu schattig werden können. Es gibt in den bewirtschafteten Wäldern eine größere Artenvielfalt, da es dort mehr Baumarten und reichere Pflanzenvegetation gibt. Viele Tiere, wie etwa Insekten, Lurche und Amphibien, brauchen diese Vielfalt. In einem Wald, in dem am Boden nichts weiter wächst, können diese Tiere gar nicht existieren.

Worauf können Waldbesucher achten, um den Wald zu schonen?

Wir sind froh über jeden Waldbesucher. Jeder, der den Wald schön findet, ist ein Fürsprecher. Ich bin zufrieden, wenn die Besucher keinen Müll hinterlassen. Aus Bequemlichkeit oder Unachtsamkeit sollten zudem keine Wege zugeparkt werden. Besonders schlecht ist es, wenn Rettungsfahrzeugen oder der Feuerwehr der Weg versperrt wird. pb