Waldbrand oberhalb der Leonhardstraße in Greiz

An zwei Stellen hat am Samstag in Greiz der Wald gebrannt. Während des Feuerwehreinsatzes musste die Leonhardstraße in Höhe des Bahnübergangs zum Greizer Park gesperrt werden.

Die erste Brandstelle war etwa 20 Quadratmeter groß, die zweite erstreckte sich über ein Gebiet von etwa 4000 Quadratmetern. Die Feuerwehr hatte den Brand rasch unter Kontrolle, war aber lange vor Ort, um Glutnester zu löschen. Die Löschwasserversorgung war ein Problem und musste mit Tanklöschfahrzeugen im Pendelverkehr gewährleistet werden.

Zwischenzeitlich waren über 70 Kräfte der Feuerwehren Greiz, Teichwolframsdorf, Langenwetzendorf, Hohenleuben und Weida im Einsatz.