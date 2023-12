Wanderausstellung des Bundestages kommt nach Zeulenroda

Zeulenroda-Triebes Wie läuft die Arbeit im Bundestag oder bei den Abgeordneten? Eine Ausstellung, die in die Kreuzkirche Zeulenroda kommt, will es zeigen.

Wie Bundestagsabgeordnete Elisabeth Kaiser (SPD) mitteilt, sei es ihr gelungen, die neue Wanderausstellung des Deutschen Bundestags nach Zeulenroda-Triebes zu holen. Sie ist ab Montag, 11. Dezember, und bis Freitag, 15. Dezember, im Viva-Kulturforum in der Kreuzkirche zu sehen.

Die Wanderausstellung will die Öffentlichkeit in den jeweiligen Wahlkreisen über das Parlament und seine Mitglieder informieren, schreibt Kaiser. Die Einwohner haben Gelegenheit, mit ihren Bundestagsabgeordneten aus dem Wahlkreis in Kontakt zu treten und aus erster Hand Aufgaben und Arbeitsweise des Parlaments kennenzulernen. Gruppenbesuche, insbesondere von Schulklassen, könnten ebenfalls vereinbart werden.

Elisabeth Kaiser will direkt am Eröffnungstag einen Empfang in der Kreuzkirche organisieren. Er beginnt um 18 Uhr. Eine Anmeldung ist unter der E-Mail-Adresse elisabeth.kaiser.wk@bundestag.de möglich.

Wanderausstellung bis Freitag, 15. Dezember, zu sehen

„Ich freue mich, dass es in diesem Jahr noch mit der Ausstellung geklappt hat“, schreibt sie. „Zum Jahresende ist sie ein echtes Highlight in unserer Region. Es wäre toll, wenn viele Bürgerinnen und Bürger den Weg in die Kreuzkirche in Zeulenroda-Triebes finden. Es lohnt sich“.

Die Ausstellung wurde 2022 umfassend modernisiert und digitalisiert, um die Attraktivität zu steigern. Sie besteht aus 16 großen Schautafeln mit acht Monitoren, einem Multifunktionskubus und einem sogenannten Touch-Tisch. Über das eigene Smartphone der Besucher stehen ein Multi-Media-Guide sowie Augmented-Reality-Anwendungen zum Beispiel ein virtueller Besuch des Plenarsaales zur Verfügung.

Auf einer der digitalisierten Schautafeln werden die Bundestagsabgeordneten des Wahlkreises mit Foto vorgestellt. Zudem gibt es Quizspiele und eine „Fotowand“ für Selfie-Bilder mit Bundestagshintergrund. Informationsmaterialien und Souvenirs können kostenlos mitgenommen werden.

Geöffnet ist die Ausstellung am Montag von 12 bis 18 Uhr, von Dienstag bis Donnerstag von 9 bis 17 Uhr und am Freitag von 9 bis 14 Uhr.