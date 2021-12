Wanderung ab Friesen

Greiz. Der Greizer Wanderverein ist wieder auf Tour.

Die Mitglieder des Greizer Wandervereins treffen sich zu ihrer nächsten Tour am Mittwoch, 8. Dezember, um 8.30 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz in Greiz. In Fahrgemeinschaften geht es in den Reichenbacher Ortsteil Friesen zum Parkplatz an der Pizzeria „Mamma Calabria“, heißt es in der Ankündigung.

Von dort beginne eine etwa 14 Kilometer lange Wanderung über Obermylau, die Göltzschtalbrücke und Köhlerspitzen zur „Salzmest“ in Reinsdorf, wo Mittagseinkehr ist. Danach gehe es zurück nach Friesen. Ankunft sei gegen 15 Uhr.

Teilnehmer sollen an den 2G-Nachweis denken.