Wanderung nach Hohndorf

Greiz. Die Freie Greizer Wandergruppe ist wieder unterwegs.

Die Mitglieder der Freien Greizer Wandergruppe treffen sich am Mittwoch, 8. September, um 8.45 Uhr am „Penny Markt“ und fahren zum Parkplatz „Lederfabrik“ in Elsterberg.

Dort beginne eine 14-Kilometer-Wanderung über Wessnitz, die ehemalige Touristenstation, den Stausee Tremnitz, die Schwalbenbrücke, Pansdorf und Leitenberg zur Einkehr in den Ratskeller Hohndorf.

Nach vier Kilometern über Hohengrün und die Käferleite kehre man zum Parkplatz zurück.