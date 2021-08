Wanderung nach Neugernsdorf

Greiz. Die Mitglieder der Freien Greizer Wandergruppe sind wieder unterwegs.

Die Mitglieder der Freien Greizer Wandergruppe treffen sich zu ihrer nächsten Tour am Mittwoch, 25. August, um 8.30 Uhr in Greiz am „Penny-Markt“.

In Fahrgemeinschaften geht es zunächst via Umleitung über Neumühle nach Daßlitz, heißt es in der Ankündigung der Wanderung.

Dort beginne eine etwa elf Kilometer lange Wanderung. Sie führe über Nitschareuth und Lehnamühle, die Rüßderfer Alpen und Tschirma nach Neugernsdorf zur Mittagseinkehr. Danach gehe es weiter über den Reißigweg zurück nach Daßlitz.

Die Rückkehr in Greiz werde gegen 14.30 Uhr sein.