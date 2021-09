Wanderung über den Vogtland-Panoramaweg

Greiz. Der Greizer Wanderverein ist wieder unterwegs.

Die Mitglieder des Greizer Wandervereins treffen sich am Mittwoch, 29. September, um 9 Uhr an der Bushaltestelle Greiz-Dölau. Die Anfahrt kann mit dem Auto oder dem Bus der Linie 1 ab Puschkinplatz um 8.47 Uhr erfolgen, heißt es in einer Mitteilung.

Die 14 Kilometer lange Wanderung führe über den Butterberg, den Vogtland-Panoramaweg, Elsterberg und Sachswitz nach Dölau zurück. Die Mittagseinkehr sei im Vereinslokal „Fankurve“ am Sportstadion Elsterberg vorgesehen.

Es bestehe halbstündlich die Möglichkeit zur Rückfahrt nach Greiz mit dem Linienbus, wird mitgeteilt.

