Wartezimmergeschichten und Sound: Das letzte Wochenende auf dem 29. Greizer Theaterherbst

Greiz. Greizer Theaterherbst schließt am Sonntag seinen Vorhang. Das erwartet die Gäste am Wochenende

Kaum begonnen schon wieder fast vorbei. Am Wochenende schließt sich bereits wieder der Vorhang des Greizer Theaterherbstes. Doch bevor dieser endgültig fällt, ist die Berliner Puppenspielerin Christiane Kampwirth zu Gast. Um 15 Uhr präsentiert sie in der Vogtlandhalle Greiz ihr Puppenspiel für Kinder „Fünfter sein“.

GreizNacht in diesem Jahr vereinsintern

Um 18.30 und 19.30 Uhr ist noch einmal die sensible Soundinstallation „Wir werden erst sehen, wenn nichts mehr zu sehen ist“, Leitung Cássio Santigao Diniz, in der Alten Möbelfabrik, Rosa-Luxemburg-Straße 29, zu hören und zu sehen. Der Samstag klingt mit der GreizNacht aus. Allerdings hat sich die Leitung des Greizer Theaterherbstes in diesem komplizierten Corona-Jahr aus logistischen und hygienetechnischen Gründen kurzfristig dazu entschlossen, die GreizNacht in eine vereinsinterne Veranstaltung umzuwandeln. Die Organisatoren bitten um Verständnis.

Warten in der Puppenklinik

Fünf Spielzeugpuppen sitzen im Wartezimmer der Puppenklinik – und warten und warten und warten... Mit „Fünfter sein“ hat der österreichische Dichter, Wortakrobat und Dada-Künstler, Ernst Jandl (1925 – 2000), ein äußerst knappes, aber wunderschönes Gedicht über das Warten im Wartezimmer eines Puppendoktors verfasst. Christiane Kampwirth greift sie auf, forscht aber nach. Warum hat die rollende Ente ein Rad ab? Und wie hat Pinocchio seine Nase wirklich verloren – wurde sie abgebissen? In welchem Zusammenhang stehen Honig und der kaputte Arm und das kaputte Auge des Bären? Und wo ist die Krone des Froschkönigs geblieben? Wer wissen will, wie aus einem kurzen Gedicht 55 spannende Theaterminuten werden, muss unbedingt vorbeikommen, so die Organisatoren des Theaterherbstes.

Christiane Kampwirth studierte nach eine Schauspielausbildung am Europäischen Theaterinstitut (ETI), Berlin, Puppenspielkunst an der HfS Ernst Busch, Berlin, und erhielt 2007 ihr Diplom mit Auszeichnung. Sie arbeitet als Schauspielerin und Puppenspieler und lebt in Berlin.

Am Sonntag, 20. September, haben, um 15 Uhr, in der Vogtlandhalle Greiz, die jungen Spieler der Schauspielwerkstatt „Fünf Bohnen“ unter der Leitung des Dresdeners Morten Gensch, ihren zweiten Auftritt. Mit aufs Wesentlichste reduzierten Mitteln erzählen die kleinen Leute die Geschichte von Hans, der letztlich seine Familie rettet. Übrigens, das englische Märchen basiert auf den Motiven von „Hans im Glück“.

Weitere Informationen: www.theaterherbst.de