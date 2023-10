Warum am Samstag viel Blaulicht in Greiz zu sehen sein wird

Greiz. Am Chemiewerk in Greiz sollen rund 150 Feuerwehrkräfte unterwegs sein. Das ist der Grund.

Am Samstag, 21. Oktober, vor allem in den Vormittagsstunden wird es rund um das Nouryon-Chemiewerk in Greiz-Dölau viel Blaulicht zu sehen geben. Das Unternehmen Nouryon Functional Chemicals und die untere Katastrophenschutzbehörde des Landkreises Greiz proben den Ernstfall.

Beteiligt an der Großübung sind laut Greizer Landratsamt die Betriebsfeuerwehr und die Feuerwehr Greiz gemeinsam mit dem Gefahrgutzug des Landkreises Greiz sowie Teilen des Sanitäts- und Betreuungszuges des Landkreises und die Schnelle Einsatzgruppe (SEG) Greiz.

Insgesamt nehmen rund 150 ehrenamtliche Einsatzkräfte der Feuerwehren sowie der Rettungsambulanz Greiz und des Deutschen Roten Kreuzes teil. Als Beobachter werden zudem Teilnehmer aus anderen Sicherheitsbehörden und Einrichtungen erwartet.

Übung in Greiz muss alle drei Jahre geschehen

Die untere Katastrophenschutzbehörde des Landkreises Greiz ist nach dem Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetz aufgefordert, in einem Abstand von höchstens drei Jahren den besonderen behördlichen Alarm- und Gefahrenabwehrplan zum Betrieb der Nouryon Functional Chemicals GmbH unter Beteiligung des Betreibers zu erproben, so das Landratsamt. Ziel ist es laut der Behörde, die Zusammenarbeit zwischen der Leitung des Chemiewerkes und den örtlichen Kräften zu festigen und Handlungsabläufe zu üben.

Aufgrund der Übung kommt es an diesem Tag im Stadtgebiet Greiz zu einem vermehrten Aufgebot an Einsatzfahrzeugen. Die Bürger werden vom Landratsamt um Verständnis gebeten: „Schließlich leisten die Einsatzkräfte ihren Dienst ehrenamtlich in ihrer Freizeit, damit Maßnahmen zur Gefahrenabwehr für Mensch und Umwelt in Notfällen sicher und effizient umgesetzt werden können.“