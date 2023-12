Warum Greizer Zeit mit ihren Pferden verschenken

Greiz Eine schöne Aktion zur Weihnacht: Eine Greizer Pferdepension verschenkt Zeit mit den Tieren. Wer sich darüber freuen konnte.

Es ist vielleicht eine der schönsten Weihnachtsaktionen, die man sich vorstellen kann, und sie verbreitete sich schnell auf Facebook: Die Pferdepension „Wetzel‘s Gut“ von Cynthia Wetzel suchte nach Kindern, denen man Zeit mit den Pferden schenken konnte. Nun lösten sie dieses Geschenk auf dem Gut in Greiz-Schönfeld ein.

Vorsichtig geht es mit den Pferden auf den kleinen Spaziergang, alles unterstützt von vielen fleißigen Helfern. Foto: Cynthia Wetzel / Wetzel's Gut

Es ist nicht das erste Mal, dass man diese schöne Idee umsetzte. Bereits zu Coronazeiten organisierte man sie im kleinen Rahmen, um den Kindern trotz Schulschließungen und Lockdown eine Alternative bieten zu können. In erster Linie richtet sich das Angebot an Kinder, die es sich sonst nicht leisten können, erklärt Wetzel, auch behinderten Jungen und Mädchen will man etwas Gutes tun und sei es nur, dass „sie wenigstens einmal mit den Pferden in Berührung kommen.“

Man sei auf dem Pferdehof sowieso sehr familienfreundlich, schon alleine, weil dort sechs Kinder wohnen, die auch immer wieder andere Jungen und Mädchen mitbringen. Reitunterricht bietet man zwar nicht an, aber kurze Runden mit Wetzels Pferden, denen ihrer Kinder oder der anderen Mitglieder des Guts können bei den Gelegenheiten immer wieder gedreht werden.

Aktion zur Weihnachtszeit nur dank viel Hilfe möglich

Das war nun auch wieder bei der besonderen Weihnachtsaktion möglich, sehr zur Freude der rund zehn Jungen und Mädchen, die man am Ende beschenken konnte. Stemmen konnte man das alles nur dank viel Hilfe, berichtet Wetzel. Nicht nur die Familie half, beispielsweise die Töchter Chayenne (13) und Vivien Wetzel (26), die sich mit um die Kinder kümmerten und ihre eigenen Pferde natürlich auch zur Verfügung stellten. Auch viele der Menschen, die selbst Pferde in der Pension haben, unterstützten die Aktion tatkräftig. Um nur ein Beispiel zu nennen: Alina Wieruch kam extra zwischen zwei Arbeitsschichten vorbei, um zu helfen.

Füttern, putzen und auch einmal schmusen: Alles das war bei der schönen Weihnachtsaktion möglich. Foto: Cynthia Wetzel / Wetzel's Gut

Die Pferde putzen, streicheln, mit ihnen kuscheln und natürlich auch kleine Spaziergänge mit ihnen und den Ponys durch das Gelände und auf dem Reitplatz unternehmen: Mit viel Freude und strahlenden Augen waren die Mädchen und Jungen zwischen vier und 13/14 Jahren dabei. Natürlich wurden auch alle Fragen beantwortet und alle Schritte ausführlich erklärt. Währenddessen konnten sich die Eltern an einem kleinen Feuer wärmen und viele Kontakte knüpfen. Und am Ende gab es als kleine Überraschung auch noch Wichtelgeschenke mit nach Hause, um der besonderen Weihnachtsaktion auch noch das Sahnehäubchen aufzusetzen.