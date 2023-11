Warum im Oberen Schloss in Greiz die Engel zu Besuch sind

Greiz. Darstellungen von Engeln gibt es viele in der Kunst als auch in der Bibel. Bei einem Vortrag will man ein paar nun den Greizern vorstellen.

Eigentlich stammte die Idee schon aus 2019: Andreas Görbert, damals noch Superintendent in Greiz, kam auf sie zu und wollte gerne eine Vortragsreihe starten, in der jeweils ein Kunstwerk kunsthistorisch betrachtet wird, erzählt Eva-Maria von Máriássy, die ehemalige Direktorin des Greizer Sommerpalais’. Doch dann kam die Pandemie und legte das Projekt, wie so vieles, auf Eis.

Gestorben war das Projekt aber nicht und als sich durch den Förderverein Oberes Schloss und seine Schlossgespräche die Möglichkeit bot, es wiederzubeleben, ergriffen beide die Chance.

Engel – Boten Gottes in der Kunstgeschichte und der biblischen Erzählung

Bei einem Kunstwerk ist es nicht geblieben, wenn die beiden Vortragenden nun am Donnerstag, 30. November, ab 19 Uhr in das Café an der Zentaeiche einladen. Vier hat man sich rausgesucht, die sich, passend zur Adventszeit, um das Thema „Engel – Boten Gottes in der Kunstgeschichte und in biblischen Erzählungen“ drehen – eines ist beispielsweise das bekannte Gemälde „Verkündigung“ von Sandro Botticelli.

Während Andreas Görbert den theologischen Teil übernehmen will, kümmert sich von Máriássy um den kulturhistorischen. Ausgesucht hat man sich vier Engelserscheinungen aus Altem und Neuem Testament und die dazugehörigen Darstellungen aus der Kunst.

Das war eine ziemliche Herausforderung, wie von Máriássy sagt – in allein 265 Bibelstellen werden Engel erwähnt, Kunstwerke dürfte es noch viele mehr geben.

Es ist zugleich die letzte Veranstaltung des Fördervereins in diesem Jahr, der sich vor nicht langer Zeit neu aufstellte und das Obere Schloss wieder in den Fokus der Greizer rücken will.