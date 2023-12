Warum rund 100 Schulanfänger im Kreis Greiz zusammenkamen

Zeulenroda-Triebes Zum Lichterfest in Zeulenroda eröffnen die Schulanfänger den Weihnachtsmarkt

Mit dem Turmbläser-Quartett und dem Lichterfest, auf dem rund 100 Schulanfängern aus der Stadt Zeulenroda-Triebes fröhlich Weihnachtslieder trällerten, wurde am Freitagabend der diesjährige Weihnachtsmarkt eröffnet. Kleine Adventsfreuden und beliebte Gaumenfreuden wurden feil geboten. Der Kinder- und Jugendverein „Römer“ bietet auch Orts identifizierende Mützen an. Je fünf Euro werden pro Mützen Verkauf je zur Hälfte an den Kinder- und Jugendverein aus Zeulenroda sowie an die Elterninitiative für krebskranke Kinder in Jena gespendet. Initiator der Aktion ist Cindy Nowak vom Lädchen La Musica im City Center. Auch am Samstag und am Sonntag ist der Weihnachtsmarkt in Zeulenrodas Innenstadt, auf dem Marktplatz, jeweils von 15 Uhr an geöffnet.