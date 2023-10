Warum steigende Pflege-Kosten zum Problem für Greiz werden

Greiz. Im Haus Kolin in Greiz sprechen Senioren und Verantwortliche aus der Pflege mit Politikern über die Probleme und warum eine Lösung schwierig ist.

„Es gibt Menschen, die haben ihr Leben lang gearbeitet und werden dann in der Rente zu Sozialhilfeempfängern, weil sie sich die Pflege oder den Pflegeplatz nicht leisten können“, sagt Ina Wasilkowski.

Sie ist Geschäftsführerin der Greizer Senioren- und Pflegeheim gGmbH (GSP) und ihr gegenüber im Haus Kolin sitzen neben Bewohnern des Hauses auch eine kleine Delegation CDU-Politiker um den Vorsitzenden der Landtagsfraktion, Mario Voigt, den Landtagsabgeordneten, Christian Tischner, und den Landratskandidat Ulli Schäfer. Voigt ist gerade auf „Vor-Ort-Tour“ unterwegs und macht dabei auch im Haus Kolin Station.

Dort braucht man nach einem kurzen Rundgang nicht lange, um in der Gesprächsrunde ruhig und sachlich auf den Punkt zu kommen. Der Schuh drückt in der Pflege und das nicht erst seit gestern. Die Kosten steigen und steigen und damit auch der Eigenanteil, den die Senioren bezahlen müssen. Ihrer betrage rund 2700 Euro, berichtet eine Seniorin, anderswo läge er schon bei über 3000 Euro.

Kosten für Pflege in Greiz werden immer höher

Auf der anderen Seite steigen die Renten gerade im Osten nur langsam und werden, vor allem aktuell, von der Inflation verschlungen. Das Resultat: Die Senioren werden zu Sozialhilfeempfängern, obwohl sie teilweise ein 45-jähriges Arbeitsleben hinter sich und den „Wohlstand in diesem Land überhaupt erst aufgebaut“ haben, wie Voigt sagt. Das Geld fehlt dann wiederum beispielsweise für die Sanierung von Schulen, da der Landkreis die Kosten übernehmen muss. Darauf verweist auch Ulli Schäfer: „Soziale Ausgaben machen inzwischen zwei Drittel des Landkreis-Haushaltes aus.“

Bewohner des Hauses Kolin mit (ab Bildmitte von links) der Geschäftsführerin der Greizer Senioren- und Pflegeheim gGmbH, Ina Wasilkowski, der Hausleiterin Kristin Fiedler und den CDU-Politkern Ulli Schäfer, Mario Voigt und Christian Tischner. Foto: Tobias Schubert

Teilweise nimmt das kuriose Formen an: Die Kosten für Auszubildende werden derzeit noch auf die Bewohner umgelegt. Das ärgert nicht nur die Senioren, weil für diese dann die Kosten weiter steigen, sondern auch Geschäftsführerin Wasilkowski, die dafür den Kopf hinhalten müsse: „Ich muss am Ende die Briefe schreiben und meine Unterschrift darunter setzen. Das steht mir bis sonst wohin“. Und wenn es sich die Senioren nicht leisten können, muss der Landkreis einspringen und das Geld fehlt an anderer Stelle.

Bürokratie nimmt auch im Pflegeheim in Greiz zu

Doch die Kosten sind nicht das einzige Problem, wenn auch vielleicht das drückendste. Die Bürokratie nimmt überhand. „Wir melden, dokumentieren und prüfen uns kaputt“, sagt die GSP-Chefin und bekommt Zustimmung von ihrer Hausleiterin Kristin Fiedler. Natürlich müsse es eine Qualitätssicherung und eine Dokumentation geben, allein schon um die Arbeit von Schicht zu Schicht übergeben zu können. Aber der Ist-Zustand stehe „in keinem Verhältnis“ dazu. „Er nimmt den Mitarbeitern die Zeit weg.“ Viel lieber würde man sie für die Senioren nutzen, so sei „das alles Papier, das nutzt keinem Bewohner“.

Auch die sogenannte Sektorengrenze sieht man problematisch. Sie kommt aus der Pflegeversicherung, in der streng zwischen ambulanten und stationären Leistungen getrennt wird. Sprich: Mitarbeiter einer stationären Einrichtung wie des Hauses Kolin, dürfen keine Greizer ambulant, also daheim, pflegen. Dabei könne das vielleicht manche Lücken schließen. Und nicht zuletzt spielt nach wie vor der Fachkräftemangel eine Rolle, er stehe aktuell der hinter der Kostenfrage zurück.

„Für mich ist das Pflegethema das zentrale Thema für Thüringen in der Zukunft“, sagte Voigt, der auch auf den hohen Altersdurchschnitt im Freistaat verweist. Er hat aber natürlich nicht sofort eine Patentlösung zur Hand. Zumal viele der Probleme nur auf Bundesebene zu ändern sind. Dass beispielsweise die Ausbildung nicht umgelegt werden dürfe, sehe auch die CDU so, das müsse sich bei der Pflegereform ändern. Auch die Pflegeversicherung müsse erneuert werden, damit der Landkreis am Ende nicht der Verlierer sei.

Das Haus Kolin und die GSP

Knapp über 130 Bewohner leben derzeit im Haus Kolin. Sie werden von 105 Mitarbeitern, inklusive auch der in der eigenen Küche, betreut. Rund 220 Mitarbeiter sind in der gesamten Greizer Senioren- und Pflegeheim gGmbH beschäftigt. Die meisten Bewohner im Haus Kolin kommen aus Greiz, vor allem aus der direkten Umgebung, aber auch aus Zeulenroda oder Berga. Das Durchschnittsalter liegt bei 80 plus. Die mit 106 Jahren älteste Bewohnerin und älteste Greizerin, Emilie Kastl, verstarb leider kürzlich.