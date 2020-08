Greiz/Zeulenroda-Triebes. Wir haben uns in drei Schulen umgehört. Alle folgen den Vorgaben des Ministeriums und betonen, wie wichtig der Präsenzunterricht für Schüler ist.

Was die Schulen im Landkreis Greiz für den Schulstart planen

Wenn am Montag im Landkreis Greiz die Kinder und Jugendlichen wieder in den Schulalltag starten, dann geschieht das unter besonderen Vorzeichen. Wir haben uns deswegen umgehört, wie der Schulstart in einzelnen Einrichtungen der Region aussehen soll.