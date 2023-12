Meldungen für Greiz und Zeulenroda Was in Greiz und Zeulenroda wichtig ist: Meldungen aus der Region

Musikschule Greiz lädt zu zwei Weihnachtskonzerten ein

Mit zwei weihnachtlichen Konzerten möchte sich die Kreismusikschule „Bernhard Stavenhagen“ Greiz beim Publikum für das Interesse an den zahlreichen Veranstaltungen der Einrichtung bedanken. Am Sonntag, dem 10. Dezember, musizieren ab 15 Uhr im Weißen Saal des Unteren Schlosses Greiz Solisten sowie Ensembles. Dabei dürfen sich die Zuhörer auf ein vielfältiges und abwechslungsreiches Programm freuen. Einen Tag später, also am Montag, dem 11. Dezember, findet das weihnachtliche Konzert für das Bergaer Publikum in der Aula der Regelschule statt. Ebenso wie in Greiz stehen dann ab 18.30 Uhr bekannte weihnachtliche Weisen und Lieder auf dem Programm, gesungen und instrumental gespielt von zum größten Teil Schülern der Außenstelle Berga. Der Eintritt für beide Konzerte ist frei.

Musikalische Weihnachtsandacht in Pahren

Eine „Adventsandacht mit Glühwein“ können die Besucher der Pahrener Dorfkirche am 2. Advent (10. Dezember), um 17 Uhr erleben. Denn nach der Andacht schließt ein offener Teil in gemütlicher Runde an. Mit alt bekannten Adventsliedern, gespielt und begleitet von Kantor Stefan Raddatz, und wärmenden Getränken können die Besucher ihre Seele auftanken – mit Hoffnung, Gesprächen und Lachen.

Somit laden wir, die Kirchgemeinde Pahren, Sie recht herzlich zu uns in die wunderschöne Dorfkirche ein!

Polizei warnt erneut vor Telefonbetrügern im Landkreis Greiz

Am Donnerstag, dem 7. Dezember, kam es laut Polizei erneut zu mehreren Anrufen von Telefontrickbetrügern. So versuchten die Täter bei einer 66-Jährigen und einer 88-Jährigen aus Weida und bei einem 95-Jährigen aus Zeulenroda-Triebes per Anruf Geld zu erbeuten. Allen drei Geschädigten wurde am Telefon vorgegaukelt, dass die Polizei sie anrufe, weil der Sohn einen Unfall hatte und dabei jemand zu Tode gekommen sei. Damit der Sohn nicht im Gefängnis lande, sollten sie 20.000 Euro für eine Kaution besorgen. „Zum Glück waren alle drei Senioren so auf Zack, dass sie den Betrug sofort erkannten und nicht auf die Forderungen eingingen“, schreibt die Polizei, warnt aber noch einmal: „Deutsche Behörden stellen niemals Geldforderungen per Telefonat. Sollten Sie sich unsicher sein, nehmen Sie selbst Kontakt zu einer Ihnen bekannten Polizeidienststelle auf und lassen sich beraten.“

17-Jährige in Greiz umgefahren und noch beschimpft

Ein besonders dreister Fall der Unfallflucht ereignete sich laut Polizei am Mittwoch, dem 6. Dezember, gegen 16.10 Uhr an der Kreuzung Tannendorfstraße/Plauensche Straße in Greiz. Eine 17-jährige Fußgängerin wollte gerade an der Ampel die Straße überqueren, als sie von einem, links auf die Tannendorfstraße abbiegenden Autofahrer angefahren wurde. Als sie mit zahlreichen Prellungen und Hautabschürfungen aufstand und begann, ihre auf der Straße verstreuten Sachen aufzulesen, sprach sie der Autofahrer, der auf 40 bis 60 Jahre geschätzt wird, durch das Autofenster „unsachlich“ an, wie die Polizei berichtet. Der Autofahrer fuhr in Richtung Obergrochlitz davon, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Auf dem Beifahrersitz soll ein Kind gesessen haben. Die Polizei Greiz sucht Zeugen, die den Unfall vielleicht gesehen haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 03661/62 10 zu melden.

Künstler „NEL“ kommt in das Sommerpalais Greiz

Zur letzten Wochenendführung des Jahres 2023 im Sommerpalais Greiz am 10. Dezember hat sich auch der Erfurter Zeichner „NEL“ angekündigt. Nach einem Rundgang, der um 14.30 Uhr mit den unterhaltsamen Arbeiten Dietmars Webers startet, will „NEL“ auf seine besondere Art die Gäste auf die Festtage einstimmen – so lange die Züge pünktlich fahren.

Ahornweg in Teichwolframsdorf wird voll gesperrt

Wie die Mohlsdorf-Teichwolframsdorfer Gemeindeverwaltung mitteilt, wird der Ahornweg in Teichwolframsdorf in Höhe der Hausnummern eins bis drei ab Montag, 11. Dezember, und bis voraussichtlich Freitag, 22. Dezember, voll gesperrt. Man will Hausanschlüsse verlegen.

Lebendiger Adventskalender in Zeulenroda macht an der Kirche Station

Das weihnachtliche Zeulenroda kann am Samstag, 9. Dezember, auch von oben bewundert werden. Im Rahmen des Lebendigen Adventskalenders in der Stadt öffnet die Dreieinigkeitskirche von 16 bis 18 Uhr ihren Kirchturm. Das ursprünglich geplante Weihnachtsrätseln in der Kirche muss aber leider entfallen, wie die Gemeinde mitteilt. Am 9. und 10. Dezember, jeweils um 13 Uhr, wird innerhalb des Adventskalenders zudem zum Treffen auf dem Weihnachtsmarkt eingeladen.

Die nächsten Sieger der Adventskalender-Aktion des Lions-Clubs Greiz

Der Lions-Club Greiz hat auch für den 9. Dezember wieder Losnummern für seine Adventskalender-Aktion gezogen, die für einen guten Zweck organisiert wird. Die Losnummern lauten: 000617 (Rewe-Gutschein), 000131 (Überraschung), 001349 (Gutschein für Blumengeschäft Frigo in Greiz), 000130 (Strandtasche).

Kreisjournal für Landkreis Greiz erschienen

Das aktuelle Kreisjournal mit Amtsblatt des Landkreises Greiz ist erschienen. Das Dezember-Heft erreicht einen Großteil der Haushalte des Landkreises Greiz über den bisher üblichen Verteilweg. Für von der Verteilung nicht erfasste Regionen liegt es in den Stadt- und Gemeindeverwaltungen zur Abholung bereit. Auf der Homepage des Landkreises unter www.landkreis-greiz.de stehen sowohl die Ausgabe ohne Anzeigenteil als auch das Amtsblatt mit den öffentlichen Bekanntmachungen zum Herunterladen zur Verfügung.

Stadtrat und Hauptausschuss tagen in Greiz

Die nächste Sitzung des Stadtrates der Stadt Greiz findet Dienstag, 12. Dezember, statt. Ab 18 Uhr soll es im Tagungsraum der Vogtlandhalle unter anderem um den Haushalt 2024 und die Gebühren für die Museen der Schloss- und Residenzstadt Greiz gehen. Die Jahresrechnung 2022 und eine Einwohnerfragestunde stehen neben anderen Punkten ebenfalls an. Zuvor, ab 17 Uhr, tagt an gleicher Stelle der Haupt- und Finanzausschuss, bei dem im öffentlichen Teil allerdings nur Informationen/Anfragen auf der Tagesordnung stehen.

Gemeinderat in Mohlsdorf-Teichwolframsdorf trifft sich am Dienstag

Im Jugendclub in Mohlsdorf treffen sich am Dienstag, 12. Dezember, ab 18.30 Uhr die Mitglieder des Gemeinderates Mohlsdorf-Teichwolframsdorf, um unter anderem Ehrenamtliche aus der Landgemeinde zu würdigen. Außerdem soll es unter anderem um den Nachtragshaushalt 2023, die Vergabe der Arbeiten an der Löschwasserzisterne in Kahmer, die Feuerwehrgebührensatzung und die Gebühren für die Kindergärten in der Gemeinde gehen.

Konzert im Zwickauer Dom

Am zweiten Adventssonntag, dem 10. Dezember, wird in den Zwickauer Dom ab 17 Uhr zum Orgelkonzert mit Matthias Dreißig aus Erfurt eingeladen. Er ist Organist der Predigerkirche in Erfurt und Professor in Halle. Außerdem führten Konzertreisen in vielen Länder der Welt. Auf dem Programm stehen Kompositionen von Johann Pachelbel, Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn-Bartholdy und August Ritter. Der Eintritt kostet sieben Euro.