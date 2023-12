Was ist los im Landkreis Greiz

Greiz/Zeulenroda-Triebes und Umgebung Die nächste Woche wird in puncto Kultur nicht langweilig und auch die Gremien im Landkreis Greiz treffen sich zu ihren Sitzungen

Sitzung des Stadtrates in Auma-Weidatal

Am Mittwoch, 13. Dezember, findet um 19 Uhr im Rathaussaal, Marktberg 9 in Auma-Weidatal die nächste Sitzung des Stadtrates Auma-Weidatal statt. Nach der Bürgerfragestunde und der Information des Bürgermeisters liegen den Stadtratsmitgliedern Beschlussvorlagen zu überplanmäßigen Ausgaben vor, wie für die Sanierung des Bürgerraumes Wöhlsdorf und zur Unterhaltung von Gemeindewald. Die Stadträte sind aufgefordert über einen Termin zur Wahl des hauptamtlichen Bürgermeisters der Stadt Auma-Weidatal zu bestimmen sowie über die Aufwandsentschädigung des Beigeordneten für die Zeit der Vertretung. Ebenso sind die Ratsmitglieder aufgefordert, einen Beschluss zu fassen, damit ortsansässige Vereine die Sportstätten der Stadt weiterhin kostenlos nutzen können.

Sitzung des Stadtrates in Zeulenroda-Triebes am Mittwoch

Am Mittwoch, 13. Dezember, um 18 Uhr, findet in Zeulenroda-Triebes im Rathaussaal die nächste Sitzung des Stadtrates statt. Nach der Bürgerfragestunde steht der Bericht des Tourismuszentrums, der Jahresabschluss der Zeulenrodaer Gesellschaft für erneuerbare Energien, der Wohnungsbaugesellschaft Vogtland mbH auf der Tagesordnung. Als Tagesordnungspunkt 13 ist erneut die Freigabe der Zuschusszahlung über 800.000 Euro an die Stadtwerke Zeulenroda auf die Tagesordnung gehoben worden und der Bebauungsplan Waikiki-Resort sowie weitere Themen.

Auf Tour mit der Greizer Wandergruppe

Die Mitglieder der Freien Greizer Wandergruppe und des Greizer Wandervereins treffen sich zu ihrer gemeinsamen Weihnachtsfeier am Mittwoch, 13. Dezember, um 14.30 Uhr in der Gaststätte „Reißberg 04“. Dort findet in gemütlicher Runde ein Kaffeetrinken, Jahresbilanz, Abendessen mit anschließendem Tanzabend statt. Das Ende der Feier wird gegen 21 Uhr erwartet.

Weihnachtsbaumverkauf von ThüringenForst in Waldhaus

Am Samstag, 16. Dezember, findet im Forstbetriebshof in Waldhaus Nr. 7 der Weihnachtsbaumverkauf durch den Förster in der Zeit von 9 bis 13 Uhr statt. Es können naturgewachsene Bäume tagesfrisch selbst geschlagen werden.

Weihnachtskonzert der städtischen Musikschule „Fritz Sporn“ Zeulenroda im Museum Zeulenroda

Am Abend des 15. Dezembers, in der Zeit von 19.30 bis 21.30 Uhr, musizieren das Kollegium und Schüler der städtischen Musikschule „Fritz Sporn“ Zeulenroda in den Räumen des Hauses in der Aumaischen Straße 30-32. Für die kulinarische Versorgung stehen die Mitglieder des Freundeskreises „Städtisches Museum Zeulenroda e.V.“ in bewährter Weise zu Verfügung.

10. und 11. Dezember - die Gewinner innerhalb des Lions Adventskalender

Gewonnen haben die Nummern: 000064 Gutschein Männerladen „Outfit“; 001342 Überraschung; 001171 Wärmedecke elektrisch; 000520 Gutschein Bücherwurm. Am 11. Dezember haben die Gewinnnummern gewonnen: 001069 Kino Gutschein; 001126 Gutschein für Blumengeschäft Frigo; 000761 Gutschein Restaurant; 000196 Überraschung

Lebendiger Adventskalender in Zeulenroda-Triebes

Am Montag, dem 11. Dezember, ab 17 Uhr, laden die Mitarbeiter der städtischen Bibliothek Zeulenroda, Markt 8 zusammen mit dem Feuerwehrverein Triebes zu einem Plausch bei Glühwein ein.