Was man im Freiwilligen sozialen Jahr im Greizer Museum lernt

Greiz. Die 18-jährige Johanna Felch will später Kunst, Bildgeschichte und Kulturwissenschaften studieren. Im Museum durfte sie erste Erfahrungen sammeln und hat mehr mitgenommen, als sie zunächst dachte.

Es gibt Tätigkeiten, von denen man beim ersten Hören denkt: „Was macht man da eigentlich?“ Und es gibt welche, von denen man eine klare Vorstellung hat, die aber in Wirklichkeit viel facettenreicher sind, als man gemeinhin glaubt. Diese stellen wir in einer kleinen Serie vor. Heute beschäftigen wir uns mit einer FSJ-lerin. Sie leistet also ein freiwilliges, soziales Jahr.

Johanna Felch ist 18 Jahre alt und leistet ihren Freiwilligendienst noch bis Ende August in den städtischen Museen Greiz ab – andere FSJ-ler sind in sozialen oder karitativen Bereichen unterwegs. Die junge Frau erzählt, dass es die Geschichte ihr angetan habe. Für ihr angestrebtes Studium der Kunst, Bildgeschichte und Kulturwissenschaften in Berlin habe ihr dieses Jahr in Greiz viele Eindrücke vermittelt. Tolle Aufgaben habe sie wahrnehmen dürfen. „Es ging um die Inventarisierung, alle Objekte müssen ja nach und nach digitalisiert werden. Ich durfte Ausstellungen mit vorbereiten und beim Aufbau mitwirken“, berichtet Johanna Felch.

Im Museum sprechen die Menschen anders

Aber auch wenn Museumschef Rainer Koch Führungen durchführte, war sie dabei. Sie habe in diesem Jahr viel Selbstständigkeit erlangt, schätzt die junge Frau ein, sie musste sich Aufgaben selbst terminieren und ihre Zeit gut einteilen. Zudem lernte sie eine andere Art der Kommunikation im Team. „Das ist schon anders, als unter Altersgenossen“, lacht Johanna Felch, die vieles aus dem alltäglichen Miteinander mitgenommen hat, was man in der Schule nicht lernt.

Die Museumsleute seien eine kleine Gemeinschaft, in der jeder alles mitmachen muss. „Ich habe mich nie gelangweilt. Im Gegenteil, es gab eine Menge echter ,Wow-Effekte’“, lacht sie. Erstaunt war sie, welch großer Aufwand betrieben wird, um tolle Ausstellungen anzubieten, die dann nur kurze Zeit zu sehen sind.

Geschichtlich habe sie weniger viel dazu gelernt, dafür habe die praktische Komponente viele Eindrücke hinterlassen. „Ich könnte mir sehr gut vorstellen, später mal in einem Museum zu arbeiten, das ist auf jeden Fall die Idee im Hinterkopf“, betont die 18-Jährige.

Felch lobt familiäre Atmosphäre

Die Arbeitszeit sei ausgewogen gewesen, auch wenn man mal am Wochenende arbeiten müsse, bleibe genug Freizeit während des freiwilligen sozialen Jahres, das sie nur wärmstens empfehlen kann. Johanna Felch: „Ich werde vor allem die familiäre Atmosphäre vermissen. In großen Einrichtungen sind die Bereiche doch stärker eingeteilt, hier kann man einen guten Querschnitt erfahren.“

Ab September sucht man im Museum nach einem neuen FSJ-ler. Wer Interesse hat, kann sich an Museumschef Rainer Koch wenden.