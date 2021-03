Wasservögel im Landkreis Greiz werden gezählt

Greiz. Gezählt wird an der Weißen Elster, im unteren Göltzschtal und an den Standgewässern der Region.

An diesem Samstag und Sonntag, 13. und 14. März, findet an den Gewässern des Altkreises Greiz die letzte Zählung der Wasservogelarten der Saison 2020/2021 statt.

Gezählt wird bei diesem Wasservogel-Monitoring an der Weißen Elster von der Rentzschmühle bis Wünschendorf, im unteren Göltzschtal sowie an den Standgewässern der Region, heißt es in einer Mitteilung dazu.

Auf elf Zählabschnitten seien die ehrenamtlichen regionalen Vogelkundler unterwegs, um Arten und Anzahl der Vögel zu erfassen. „Natürlich unter Einhaltung der aktuellen Corona-Regeln“, betonen die Organisatoren.

Bei der Frühjahrszählung habe man oft rastende Wasservogelbestände auf ihrem Zug in die nördlichen Brutgebiete feststellen können. Zugleich würden die Brutgebiete zu dieser Zeit auch von vielen heimischen Arten besetzt, wie beispielsweise Graugans und Eisvogel.

Das lasse ein interessantes Ergebnis erwarten, das dann in die deutschlandweite Datenerfassung eingehen soll. Gerne gebe man Interessenten auch vor Ort Auskunft zur Zählung und den aufgefundenen Arten.