Weida: Unter Kokain-Einfluss mit Gegenverkehr zusammengestoßen

Greiz. Diese und weitere Meldungen der Polizei Greiz.

Montag, gegen 7.45 Uhr, schnitt eine 23-jährige Skoda-Fahrerin in Weida eine Linkskurve und stieß frontal gegen einen entgegenkommenden BMW. Dessen 23-jähriger Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt, heißt es in einer Polizeimeldung. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamte fest, dass die Unfallverursacherin unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand, heißt es weiter. Ein Test reagierte positiv auf Kokain. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Mit Alkoholpegel und unter Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs

Ebenfalls unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand ein 36-jähriger Autofahrer, der Montagabend kontrolliert wurde. Im Zuge einer Verkehrskontrolle am Otto-Grotewohl-Ring in Greiz stellten die Polizeibeamten bei ihm Alkoholgeruch fest, heißt es in einer Meldung. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,66 Promille. Zudem reagierte ein Drogenvortest positiv auf Amphetamin/ Methamphetamin. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutentnahme veranlasst und ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Betrunken geradelt

Später am Abend hielten die Beamten in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Greiz einen 18-jährigen Fahrradfahrer an. Auch er stand unter Einfluss von Alkohol. Der Test zeigte einen Wert von 1,86 Promille an. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, eine Blutentnahme angeordnet und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, meldet die Polizei.

