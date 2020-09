Weida. Am 9. Mai 2021 dreht sich auf dem Sportplatz Roter Hügel in Weida alles um das Spiel „Mensch ärgere Dich nicht“.

Am 9. Mai 2021 startet in Weida der nächste Weltrekord-Versuch. 1999 hatte man in der Osterburgstadt mit dem längsten Fußballspiel der Welt und 2010 mit dem Matratzen-Domino auf dem traditionsreichen „Roten Hügel“ bereits auf sich aufmerksam gemacht.