Weidatalcross bekommt nach Brand 1000 Euro von der Sparkasse Gera-Greiz

Bei einem Scheunenbrand in der vorigen Woche sind auch die hier zwischengelagerten, in vielen Stunden selbst gebauten Hindernisse des Weidatalcross ein Raub der Flammen geworden -- im Bild auch der abgebrannte Traktoranhänger, der nun auch ersetzt werden muss.

Greiz/Weida. Was bisher in der Spendenkasse von Weidatalcross gelandet ist und wie die Organisatoren nach dem Brand in die Zukunft blicken.

1000 Euro spendet die Sparkasse Gera-Greiz dem Weidatalcross e.V. für die Neuanschaffung von Hindernissen.

Die Ausrüstung ist Opfer der Flammen eines verheerenden Brandes am 29. Oktober gewesen, der die Arbeit von fast fünf Jahren zunichte machte. Laut Veranstaltern des Weidatalcross handelte es sich bei den Hindernissen um Unikate, die nun ersetzt und neu gebaut werden müssen. Viel Zeit und Energie haben die Mitglieder des Vereins in den Bau der Hindernisse gesteckt. Mittlerweile können Vereinsvorsitzende Ina Enders und Organisator Torsten Jung optimistisch in die Zukunft sehen. „Das Spendenziel von 6000 Euro ist dank der Unterstützung der Sparkasse und vieler weiterer Spender nahezu erreicht“, ist Torsten Jung zuversichtlich.

Die D-Juniorenmannschaft der SG FC Motor Zeulenroda im Schlammbad beim Weidatalcross im diesem Jahr. Dank großer Spendenbereitschaft steht dem Neubau von Hindernissen nichts mehr im Weg. Foto: Manuel Sengewald / SG FC Motor Zeulenroda

Am 31. Mai 2024 wird der Weidatalcross starten und mit ihm der Sparkassen-Schüler-Cross. Sören Albert, Mitglied des Vorstandes der Sparkasse Gera-Greiz, würdigte das Engagement der Ehrenamtlichen des Weidatalcross e.V., die trotz des immensen Brandschadens nach dem ersten Schock nicht aufgegeben haben. Dabei war es gar nicht so leicht, wieder Optimismus zu schöpfen. Denn das Feuer hatte nicht nur materielle Verluste angerichtet. Es kostet Zeit und Mühe, um die Neubeschaffung von Hindernissen zu organisieren. Ein zusätzlicher Aufwand zu den sonst schon anspruchsvollen Vorbereitungsarbeiten für diese Laufsport-Großveranstaltung, die sich mit rund 1000 Startern großen Zuspruchs erfreut. Einen sportlichen Höhepunkt in der Region und für die Region auszurichten und insbesondere den Kinder- und Jugendsport zu fördern, das sind übrigens weitere gute Gründe, weshalb die Sparkasse Gera-Greiz sich an der Spendenaktion für die Neubeschaffung von Hindernissen maßgeblich beteiligt. Zudem ist die Sparkasse Namensgeberin für den Schüler-Crosslauf. „Wir danken der Sparkasse für die Spende, die sich einmal mehr als zuverlässiger Partner erweist“, freut sich Ina Enders über die Förderung.