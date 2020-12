Weihnachtlicher Glanz in der Friedhofstraße

Greiz. Es ist der Weihnachtsimbiss der Radsportfreunde und der Firma Slycare in der Friedhofstraße, der schon von Weitem zu sehen ist. Er ist gehüllt in warmes Licht. Tagsüber und am Abend von 18 bis 20 Uhr hat der Imbiss geöffnet – Speisen und Getränke sind coronabedingt nur zum Mitnehmen gedacht. Die Radsportfreunde nutzen die Aktion, um Geld zu sammeln für Radständer für die Stadt.