Greiz sagt dem Weihnachtsbaum adé

Von Conni Winkler

Greiz. Die Weihnachtsbaumentsorgung im Landkreis Greiz erfolgt im Januar gestaffelt nach Orten, wie es seitens des Abfall-Wirtschafts-Zweckverbandes (AWV) Ostthüringen heißt. „Die abgeschmückten Weihnachtsbäume sollen am Abholtag bis 6 Uhr am Leerungsort der Restmülltonne, frühestens jedoch am Abend des Vortages, bereitgestellt werden“, so der Geschäftsleiter der AWV Dietmar Lübcke. Wer in Straßen wohne, die mit einem kleinen Müllfahrzeug angefahren werden, den bittet der AWV darum, die Bäume an der Hauptstraße abzulegen. Dass es in diesem Jahr mehr Weihnachtsbäume abzuholen gebe, weil mehr Leute zu Hause gefeiert haben, sei laut Geschäftsleiter überhaupt kein Problem.

Die sorgfältig abgeschmückten Bäume sollen möglichst komplett am Straßenrand abgelegt werden. „Die Zweige bitte nicht von den Bäumen abschneiden und in der Biotonne entsorgen“, sagt Dietmar Lübcke. Dies führe oft dazu, dass sich die Äste verklemmen und eine problemlose Leerung der Tonnen unmöglich mache. „Wer jedoch nur einzelne Äste zu entsorgen hat, soll diese möglichst gut zerkleinern und in der Biotonne entsorgen“, so der Geschäftsleiter. Einzelne Äste, die auf der Straße abgelegt würden, könnten nicht mit aufgesammelt werden. „Der Aufwand dafür ist viel zu hoch.“

Wer den Abholtermin verpasst, könne seinen Baum auch noch bei der nächsten Biotonnenentleerung mit auf die Straße stellen oder im Recyclinghof abgeben, so Lübcke. Die Entsorgungstermine für die Weihnachtsbäume sind im Abfallkalender und auf der Internetseite des AWV hinterlegt.

Wie jedes Jahr werden die entsorgten Bäume im Kompostierwerk geschreddert und kompostiert. Die AWV bittet darum, keinen Schmuck wie Lametta am Baum zu belassen. „Sonst wird daraus am Ende Kompost mit Mikroplastik. Das will keiner“, sagt Dietmar Lübcke.

Entsorgungstermine

11. Januar: Greiz (ohne Neubaublöcke)

12. Januar: Berga, Triebes links der Triebes

13. Januar: Zeulenroda, Hohenleuben

14. Januar: Langenwetzendorf, Auma

18. Januar: Mohlsdorf (Bauhof), Obergrochlitz, Hasental

19. Januar: Greiz (Neubaublöcke), Triebes rechts der Triebes

20. Januar: Weida

21. Januar: Ronneburg

25. Januar: Münchenbernsdorf

26. Januar: Bad Köstritz

Informationen zur Entsorgung unter: awv-ot.de/www/awvot/aktuelles