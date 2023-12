Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz gefällt

Zeulenroda-Triebes „Zoltan“ reißt Stamm der 17 Meter hohen Tanne auf dem Zeulenrodaer Markt auf

Aufgrund der Wetter-Vorhersagen für die nächsten Tage hat der Bauhof der Stadt die Standhaftigkeit des Weihnachtsbaumes auf dem Marktplatz in Zeulenroda-Triebes am Freitagfrüh geprüft. Leider hat das Sturmtief „Zoltan“ auch den Weihnachtsbaum geschädigt. Durch den Sturm und die daraus resultierenden ständigen Neigungen zu allen Seiten war der Stamm der 17 Meter hohen Weihnachtstanne bereits auf zwei Metern gespalten und neigte sich zu einer Seite. Ein Umstürzen des Baumes war vorprogrammiert. Um das zu verhindern und möglichen Schäden vorzubeugen, haben die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Zeulenroda mithilfe der Drehleiter die gut 17 Meter hohe Tanne vorsichtshalber gefällt. Der Baum wurde Stück für Stück abgetragen. In diesem Zusammenhang wurde ebenso festgestellt, dass Unbekannte versucht hatten, den Weihnachtsbaum am unteren Stamm anzuzünden. Dies ist zum Glück fehlgeschlagen.