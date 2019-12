Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weihnachtsmärchen in Greiz mit ausverkauften Vorstellungen

Wenn Kinder während einer Theatervorstellung vor Begeisterung regelrecht ausflippen, ja sogar im Takt mit ihren Füßen mitgehen, dann haben die Akteure mit Sicherheit alles richtig gemacht.

Das geschah bei der siebten Aufführung des Weihnachtsmärchens, neuzeitlich in Szene gesetzt vom Kleinauf-Theaters Greiz mit Pia Kollascheck in der Rolle von Schneeweißchen und Isabell Krauß als Rosenrot am Freitag in der Vogtlandhalle Greiz. Die beiden bekannten Märchenfiguren waren gerade dabei, sich in ihre Märchenprinzen zu verlieben, als sie von Barabara Buntsprecht (Teresa Klotzek) eine schreckliche Nachricht erhielten: Alle Bergleute sind im Stollen des Bergwerkes gefangen, darunter auch Schneeweißchens und Rosenrots Vater.

Tänzer und Schauspieler aus Greiz begeistern

Die Prinzen Samuel (Samir Dinai) und Rafael (Amelie Steudel) sahen die Verzweiflung der Mädchen und beschlossen auf der Stelle, den Bergleuten zu helfen. Doch die Tage vergingen, ohne dass die Prinzen zurückkehrten. Also nahmen die beiden Mädchen ihr Schicksal selbst in die Hand. In Begleitung ihrer neuen Freunde, dem Bär (Rado Pavlov) und dem Falken (Tom-John Steiniger), machten sich die Mädchen zu einer Rettungsaktion auf.

Doch so einfach war das nicht, denn der Eingang zum Bergwerk wurde leider nicht gefunden. Zur Rettung der Männer gelang es ihnen aber Speisen und Getränke hinab zu lassen. Am Ende ging doch alles gut aus. Barthus Bollwerk (Tina Weidhaas), der Geist des Berges und größte aller Zwerge, verlor seine Macht, als es gelang, ihm den Bart abzuschneiden, in dem ein Jahrhunderte alter Zauber steckte. Und das natürlich zur großen Freude der kleinen und großen Zuschauerschar im voll besetzten großen Saal. Lehrer Siegesmund (Stephan Marek) freute sich über das historische Ereignis ganz besonders. Viele turbulente und humorvolle Szenen gab es auch mit den Fliegenpilzen Michael Mößner, Dirk Müller und Sascha Weidhaas.

Die professionellen Einlagen der insgesamt 54 Tänzer von Tanz(un)art der Greizer Kreismusikschule unter der Leitung von Genadijus Skorobogatovas waren voll auf den Inhalt des Märchens zugeschnitten und bekamen ebenso viel Beifall wie die 14 jungen Schauspieler. Für die Choreografie der Tänze zeichnete Elena Neumann verantwortlich.

Damit die Vorstellungen reibungslos über die Bühne gingen, waren viele Akteure am Werk. Besonders interessant war das Zusammenspiel zwischen den Künstlern und den tollen Lichteffekten, die Peter Schmidt mit besonderen Gags versah und dafür sogar Szenenapplaus erhielt, den Bühnenbildern und den Kostümen, geschaffen von Jana Middendorf, Adham, Steffen und Zarek. Nicht vergessen werden sollte der gute Ton, für den seit Jahren fürs Weihnachtsmärchen André Zien am Mischpult sitzt. Die Bühnenbilder strahlten auf die Aufführung einen ganz besonderen Flair aus. Das Bühnenbild mit Bäumen und ein Teil der Kostüme wurden von talentierten Frauen und Männern der Justizvollzugsanstalt Hohenleuben geschaffen. In Sachen Requisiten sollten Almut Kaul, Sylvia und Felix Zeiner nicht unerwähnt bleiben. Und dafür, dass während der Vorstellungen alles auf der Bühne klappte, waren Jörg Flessa und Leon Hoffmann auf Achse. Die Kostüme für tanz(un)art schneiderte in bewährter Weise Sabine Arold.

Spieler für nächstes Jahr gesucht

„Einen weiteren Dank möchte ich dem Verein Alte Papierfabrik und Jens Müller aussprechen, die unser Projekt unterstützten“, erklärte Anke Hartmann, die in bewährter Weise Regie führte und gemeinsam mit Tina Weidhaas die Texte schrieb. „Es ist das 20. Märchen, dass ich auf die Bühne bringen durfte“, erklärte sie nach der Vorstellung und bedankte sich nochmals bei allen Mitwirkenden, Helfern und Sponsoren. Zum Schluss verriet sie, dass es auch im kommenden Jahr ein Weihnachtsmärchen geben wird mit dem Titel „Von einem, der auszog das Fürchten zu lernen“.

Holger Steiniger (Linke) überreichte abschließend auf der Bühne im Auftrag des Greizer Lions Club eine Spende in Höhe von 200 Euro. Für die kommende Saison werden dringend Spielerinnen ab zehn Jahren gesucht, die sich unter der Telefonnummer 0176/842 233 54 melden können.