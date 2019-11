Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weihnachtsmärkte im Landkreis Greiz laden ein

In der Adventszeit werden im Landkreis Greiz wieder viele Weihnachtsmärkte veranstaltet.

Greiz

Der Weihnachtsmarkt in Greiz ist von Mittwoch, 11. Dezember, bis Sonntag, 15. Dezember, geöffnet. Am Kirchplatz sind zahlreiche Buden zu finden. Auch ein Bühnenprogramm wird es geben.

Beim Weihnachtlichen Kunst- und Genießermarkt im Sommerpalais am 7. Dezember bieten Künstler und Händler von 10 bis 17 Uhr ihre Waren an. Zudem wird es im Gartensaal eine Auswahl an Gebäck, Pralinen und anderen Köstlichkeiten geben. Zudem stimmen um 14 Uhr Posaunenklänge auf die Weihnachtszeit an.

Zum Adventsmarkt wird heute, 23. November, von 11 bis 18 Uhr vor der Gaststätte „Reißberg 04“ eingeladen. Der wahrscheinlich längste Christstollen des Vogtlandes soll angeschnitten werden, dazu gibt es ein Programm mit Kindern und einer Märchenaufführung.

Untergrochlitz

Zum Weihnachtsmarkt in Untergrochlitz wird am Samstag, 7. Dezember, ab 17 Uhr an der Buswendeschleife eingeladen. Die Bläsergruppe der Musikschule Greiz spielt um 18 Uhr, eine Stunde später kommt der Weihnachtsmann vorbei. Zudem gibt es einen Basar mit handgefertigten Geschenkideen und Pfefferkuchen.

Obergrochlitz

In Obergrochlitz wird am Sonntag, 1. Dezember, um 15 Uhr auf den Festplatz an der Otto-Meier-Straße zum Weihnachtsambiente eingeladen. Die Kindertagesstätte „Freundschaft“ zeigt ein buntes Programm.

Berga

In Berga ist der Weihnachtsmarkt am Samstag, 7. Dezember, von 13 bis 21 Uhr rund um das Rathaus geöffnet. Der Posaunenchor Linda und der Chor der Theatergruppe der Grundschule führen um 14 Uhr ein musikalisches Weihnachtsprogramm auf. Zudem haben viele Geschäfte von 14 bis 18 Uhr geöffnet, im Rathaussaal gibt es einen Kaffeestubenbetrieb.

Zickra

Zum romantischen Adventsmarkt wird am 14. und 15. Dezember sowie am 21. und 22. Dezember auf den Kulturhof in Zickra eingeladen. Geöffnet ist jeweils von 11 bis 18 Uhr. Über 65 Aussteller präsentieren ihr Kunsthandwerk. Vom Bahnhof in Berga wird ein kostenloser Marktshuttle angeboten.

Mohlsdorf

In Mohlsdorf wird am Samstag, 7. Dezember, ab 14 Uhr zum Weihnachtsmarkt eingeladen. Es gibt ein Programm von Kindergarten und Grundschule, ein Glücksrad der Regelschule Reudnitz.

Teichwolframsdorf

In Teichwolframsdorf findet der Weihnachtsmarkt am Samstag, 30. November, ab 14.30 Uhr in der Gaststätte „Hof zum Grünen Tal“ statt.

Gottesgrün

Der Weihnachtsmarkt in Gottesgrün wird am Samstag, 14. Dezember, ab 14.30 Uhr rund um das Dorfgemeinschaftshaus veranstaltet.

Naitschau

In Naitschau geht der Weihnachtsmarkt am Samstag, 30. November, um 17 Uhr mit einem Glühweinanstich los. Eine Stunde später führen Kinder das Märchen „Hänsel und Gretel“ auf einer Showbühne auf. Um 21 Uhr ist ein Feuerwerk angekündigt. Einen Tag später, am 1. Dezember, öffnet der Weihnachtsmarkt um 13 Uhr. Kindergarten-, Schul-, Kirchen- und Posaunenchor führen ein Programm auf. Der Weihnachtsmann wird um 15 Uhr erwartet. Zudem wird es erstmals einen Wunschbriefkasten geben. Um 18 Uhr spielt die Schalmaienkappelle Neugernsdorf.

Nitschareuth

Der Weihnachtsmarkt in Nitschareuth findet am Freitag, 6. Dezember, zwischen 15 und 19 Uhr im Vierseithof statt. Um 18 Uhr wird das Märchenspiel „7 Geißlein“ aufgeführt. Zu sehen sind zudem unter anderem eine Töpferstube und eine Seifensiederei.

Hohenleuben

Der Weihnachtsmarkt in Hohenleuben öffnet am Samstag, 30. November, um 14 Uhr. Bis gegen 20 Uhr findet auf dem Kirchplatz vorweihnachtliches Treiben statt. Es gibt ein Programm in der Kirche mit dem Hortchor und den Kindern aus dem Kindergarten „Leubazwerge“ sowie den Chören der Luther-Lieder-Tafel. Zum Abschluss spielt die Remptendorfer Blaskapelle. Zwischendurch hält der Weihnachtsmann Sprechstunden ab.

Zeulenroda-Triebes

Vom 6. bis 8. Dezember findet auf dem Zeulenrodaer Markt der Weihnachtsmarkt statt. Am Abend des 6. Dezember eröffnen ihn Schulanfänger mit einem Programm. Händler bieten ihre Ware feil.

Am 15. Dezember von 11 bis 17 Uhr wird es weihnachtlich am Zeulenrodaer Meer. Unter dem Motto: „Wild aufs Meer“ sind die Gäste am Eingang der Bowlingbahn am Bio-Seehotel willkommen.

Zu ihrem ersten „Zauberhaften Weihnachtsmarkt“ laden die Mitglieder des Vereins „Bewegt“ in die Räumlichkeiten des Sport- und Bewegungsvereins Zeulenroda, Goetheallee 13, am 7. Dezember, ab 14 Uhr, ein. Der Eintritt ist frei. Dafür werden noch Kunsthandwerker oder Künstler, die ihre Waren oder Dienstleistungen präsentieren und verkaufen möchten, gesucht. Kontakt: info@bewegt-ev.de oder Telefon (036628)99 37 71.

Triebes

Am 14. Dezember, von 15 bis 20 Uhr, lädt die evangelisch-lutherische Kirchgemeinde Triebes auf den Kirchplatz zum Christkindlesmarkt ein. Es gibt unter anderem von Vereinen betriebene Stände. In der Kirche werden Märchen vorgelesen, um 16 Uhr singen die Mitglieder des Gospelchores „Living Tones“, um 17 Uhr gibt der Posaunenchor ein Konzert und um 19 Uhr findet eine Lichterandacht mit dem Kinderchor statt. Die Mitglieder des Feuerwehrvereins Triebes laden zusammen mit weiteren Organisatoren am 1. Dezember ab 15 Uhr zum Weihnachtsmarkt auf den Feuerwehrhof in Triebes ein.

Weckersdorf

Auf dem Grüngut, Leitlitzer Weg 63, findet am Samstag, 30. Dezember, ab 14 Uhr, ein Adventszauber statt. Produkte aus Region, handgemachte Musik und der Weihnachtsmann erwarten die Besucher.

Langenwolschendorf

In Langenwolschendorf wird am 14. Dezember um 18 Uhr, die Weihnachtsausstellung „Märchenzauber“ eröffnet. Sie ist im Kreuzgewölbe, Hauptstraße 81, zu finden. Am Sonntag, 15. Dezember ab 13 Uhr, lädt der Weihnachtsmarkt zum Besuch ein, den alljährlich die Vereine der Gemeinde gestalten.

Waltersdorf

In Waltersdorf bei Berga findet am Sonntag, 1. Dezember, von 10 bis 18 Uhr der 25. Weihnachtsmarkt statt. Im Kulturhaus, in der Turnhalle und der Kirche sowie im Gewölbekeller wird ein buntes Programm angeboten. Gleichzeitig sind über 30 Händler vor Ort.

Pöllwitz

Auf dem Sportplatz Mücke findet am 30. November ab 13 Uhr der Mückenadvent statt

Am 8. Dezember vor dem Feuerwehrhaus in Pöllwitz sind ab 13 Uhr alle Menschen zum Glühweinfest eingeladen.

Bernsgrün

In das Haus der Vereine sind die Bernsgrüner und ihre Gäste am Sonnabend, 30. November, ab 16 Uhr, zum Winterfest eingeladen.

Mehla

Zum Glühweinfest laden die Mehlaer am Sonntag, 1. Dezember, ab 16 Uhr an das Feuerwehrhaus ein.

Stelzendorf

In Stelzendorf auf dem Dorfplatz findet am Sonntag, 8. Dezember, ab 11 Uhr das kulinarische Weihnachtsfest statt.

Niederböhmersdorf

Am Freitag, 13. Dezember, ab 15 Uhr, gibt es einen Glühweinabend am Feuerwehrhaus.

Der zehnte Weihnachtszauber findet dann am 21. Dezember, ab 14 Uhr, rund um das alte Feuerwehrhaus statt.

Auma

Auf dem Marktplatz startet am 15. Dezember ab 13 Uhr der Weihnachtsmarkt. Gleichzeitig sind die Besucher in die Regelschule „Franz Kolbe“ und die Liebfrauenkirche zum weihnachtlichen Treiben eingeladen.