Der Chor mit Mitgliedern aus sechs Greizer Gemeinden beim Weihnachtssingen im Anna-Seghers-Heim in Greiz

Weihnachten in Greiz

Weihnachten in Greiz Weihnachtsständchen für Greizer Senioren

Greiz Der Ökumene-Verein hat eine alte Tradition wiederbelebt und gleich noch erweitert. Nun hoffen alle auf eine Wiederholung.

Die Tradition, dass verschiedene Greizer Chöre und Musikgruppen in den Seniorenheimen der Stadt unterwegs sind, gab es in der Park- und Schlossstadt lange. Doch wie bei so vielem wurde es nach Corona etwas anders.

Bis jetzt.

Denn nun wurde der Chor der Neuapostolischen Gemeinde wieder eingeladen, um musikalisch an die Advents- und Weihnachtsfeiertage zu erinnern. Doch dabei blieb es nicht, denn der Chor wollte ökumenisch denken und lud sich noch andere Mitwirkende ein.

So kam am Ende ein Ensemble aus sechs verschiedenen christlichen Gemeinden zusammen, auch dank Unterstützung durch den Greizer Verein Ökumene. Die stimmgewaltige Verstärkung vervollständigten Sänger und Sängerinnen sowie Flötenspieler aus den evangelischen Gemeinden in Caselwitz und Reinsdorf, aus der apostolischen Gemeinde und aus der katholischen sowie der methodistischen Gemeinde.

Doch nicht nur sie erlebten in diesem Projektchor beim gemeinsamen Üben und den beiden Auftritten im Anna-Seghers-Heim sowie dem Haus Kolin Freude und Begeisterung. Auch die vielen Heimbewohner freuten sich über die kleinen Auftritte.

Mit bekannten Weihnachtsliedern, auch zum Mitsingen geeignet, begeisterten sie die Zuhörer unter der musikalischen Leitung von Axel Dietsch von der Neuapostolischen Kirche und Doreen Steudel von der Evangelischen Kirche in Caselwitz. Das kurzweilige Programm wurde so zu einem adventlichen Höhepunkt für die viel Beifall spendenden Heimbewohner. Das gemeinsame Projekt könnte nicht nur ein Versuch gewesen sein, so äußerten und fühlten es die Beteiligten, zieht der Ökumene-Verein sein Resümee.