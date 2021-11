Weißendorf: Hähnekrähen und Taubengurren nach einem Jahr Pause

Weißendorf. Die Rassegeflügelfreunde luden zum Stelldichein: 38 Züchter waren bei der Junggeflügelschau des Kreisverbandes Greiz dabei.

Die Herbstsonne strahlte mit den 38 Züchtern und vielen interessierten Besuchern am vergangenen Wochenende um die Wette: Der Geflügelzüchterverein (GZV) 1893 Triebes hatte nach einem Jahr Corona-Pause in die Reithalle Pönicke in Weißendorf eingeladen.

Die Junggeflügelschau 2021 des Kreisverbandes der Rassegeflügelzüchter Greiz fand dabei unter den aktuellen hygienischen Rahmenbedingungen statt. Diese Ausstellung sei ein Lichtblick auf dem Weg zu einer neuen Normalität, war immer wieder zu hören.

Auch wenn das Meldeergebnis umständehalber nicht an vergangene Schauen anknüpfte, so wurde bei dieser als erste Bestandsaufnahme in der laufenden Zuchtperiode 2021/2022 anzusehenden Ausstellung mit 290 Tieren von 38 Züchtern ein recht weiter Bogen vom Wassergeflügel über Hühner, Zwerg-Hühner bis zu den Tauben geschlagen.

Die vier zur Bewertung bestellten Rassegeflügelpreisrichter konnten 23 Mal die Note „hervorragend“ vergeben – ein Zeichen dafür, dass das ausgestellte Geflügel zu einem Gutteil den hohen Qualitätsanforderungen entsprach. Zudem war es ein Augenschmaus für alle Besucher und das fachkundige Publikum, das sich von der Schönheit des ausgestellten Rassegeflügels überzeugen konnte.

Zwei Mitglieder geehrt

Die feierliche Schaueröffnung, der mit Elvira Michel auch die Bürgermeisterin der Gemeinde Weißendorf als Schirmherrin der Ausstellung beiwohnte, nutzte Ausstellungsleiter Rudolf Jung, der neue Vorsitzende des GZV 1893 Triebes, um den Mitgliedern sowie allen Helfern und Stiftern zu danken.

Thomas Bratfisch-Bärenreuter, dem Vorsitzenden des Kreisverbandes Greiz sowie Rudolf Jung oblag es auch, zwei verdiente Triebeser Mitglieder im großen Rahmen auszuzeichnen. Joachim Kapp wurde für seine 50-jährige züchterische Arbeit mit der silbernen Ehrenspange des Landesverbandes der Thüringer Rassegeflügelzüchter geehrt, Siegfried Simon erhielt die goldene Ehrennadel des Bundes Deutscher Rassegeflügelzüchter.