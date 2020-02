Weiter fahnden nach dem Täter in Greiz

Noch keine Ergebnisse zum Fall der toten Fische im Parksee in Greiz. Das sagte gestern die Sprecherin der Polizeidirektion Gera auf Nachfrage. Die Ermittlungen seien zwar aufgenommen worden, aber es gebe noch keinen Hinweis auf den oder die Täter. Zunächst hatte Michael Schau vom Fischereiverein Goldene Aue gehofft, dass die Beobachtung eines Spaziergängerpaares weiterführe. Doch das habe sich als falsch herausgestellt, so der Vorstandsvorsitzende.

Viel Hoffnung besteht nicht, denjenigen zu erwischen, der am letzten Februarwochenende hunderte von erstickten Fischen im Greizer Parksee gegenüber des Schwanenhauses illegal entsorgt hatte. Die Weißfische waren offenbar erstickt. Schlammreste in den Kiemen wiesen darauf hin, wie Gewässerwart Andreas Smaruj bei seiner Untersuchung feststellte. Eine toxische Belastung des Seewassers konnte Smaruj ausschließen. Alle Werte waren soweit normal, oder erklärbar mit dem Fund.

Nachdem die toten Fische, meist Rotfedern, vom Fischereiverein zügig entsorgt worden sind, gilt nun die Aufmerksamkeit dem oder der Täter. So er gefasst würde, welche Strafe würde ihn erwarten?

„Eine Gewässerverunreinigung kann mit einer Freiheitsstrafe bis fünf Jahren oder auch einer Geldstrafe belegt werden“, sagt Sven Schroth, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft in Gera. Bei der Strafbemessung würden die Umstände des Falls eine Rolle spielen, ob es entlastende oder erschwerende Umstände gibt. Davor allerdings müsste erst einmal entschieden werden, ob der Fall zur Anklage kommt oder nicht, so Schroth. Aber noch ist unklar, wer die toten Fische in den Parksee gekippt hat.