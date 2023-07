Welthits der Popgeschichte in neuem Gewand im Reichenbacher Park der Generationen

Reichenbach. Diese Hits von Abba bringen die Vogtlandphilharmonie Greiz/Reichenbach und Swede Sensation auf die Bühne des Reichenbacher Parks der Generationen.

Wer kennt sie nicht, die Chartbreaker von Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson und Anni-Frid Lyngstad? Wer doch ins Grübeln kommt, kürzt die Namen einfach auf die ersten Buchstaben ein, landet bei ABBA und hat sofort mindestens einen Titel der vier Schweden im Ohr. „Waterloo“, „Mamma Mia“, „Chiquitita“, „Super Trooper“, „The Winner takes it all“ oder „Thank you for the Music“ sind nur einige ihrer Megaerfolge, die in Millionen Köpfen auf der ganzen Welt mit Text und Melodie verankert sind. Ein wenig von dieser Welt aus Glitzer und Glamour der 70er und 80er Jahre bringt die musikalische Kollaboration von Vogtland Philharmonie und „Swede Sensation“ am Samstag, 12. August, 20.30 Uhr, in den Reichenbacher Park der Generationen zurück.

Die Musik von ABBA prägte das Lebensgefühl einer ganzen Generation und bringt auch Jahrzehnte nach der Auflösung der Band immer noch neue Fans hervor. Nicht umsonst gewannen sie 1974 den Grand Prix Eurovision.

Mit eigens angefertigten, kraftvollen und detailgetreuen Arrangements lassen Vogtland Philharmonie und „Swede Sensation“ die faszinierende Musik in neuem Glanz erstrahlen. Mit „Swede Sensation“ steht für „Abba Tribute in Symphony“ eine der besten ABBA-Revivalbands überhaupt an der Seite des Orchesters. Die Band gab schon Konzerte in Dubai, London, oder vor über 100.000 Besuchern in Warschau, heißt es in der Ankündigung. Goran Malberg, der für Björn die legendäre Sterngitarre handgefertigt hat, baute sie exklusiv für Swede Sensation noch einmal und Ulvaeus unterzeichnete sie mit einer persönlichen Widmung. Selbst Kostüme, Plateauschuhe, unverwechselbare Choreografien und eine passende Lichtshow fehlen nicht. Tickets gibt es an den Vorverkaufsstellen.